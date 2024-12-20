В Бижбулякском районе Башкирии открылся мордовский социально-культурный центр

19 декабря в Каменке — праздничная атмосфера. И дело не в Новом годе, до которого осталось совсем немного, но в предновогоднем подарке всему селу — после реконструкции здесь открылся социально-культурный центр. Большой — площадью более 1 тыс. квадратных метров, светлый, уютный и буквально многофункциональный центр — настоящая точка притяжения не только для жителей села Каменка, но и для всего Бижбулякского района, в котором проживают более 20 тысяч человек. Конечно, в этот торжественный день в обновленный социально-культурный центр приехали гости: