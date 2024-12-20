В Бижбулякском районе Башкирии открылся мордовский социально-культурный центр

Posted 20 декабря, 09:21
Published 20 декабря, 09:21
Modified 20 декабря, 09:23
Updated 20 декабря, 09:23
19 декабря в Каменке — праздничная атмосфера. И дело не в Новом годе, до которого осталось совсем немного, но в предновогоднем подарке всему селу — после реконструкции здесь открылся социально-культурный центр. Большой — площадью более 1 тыс. квадратных метров, светлый, уютный и буквально многофункциональный центр — настоящая точка притяжения не только для жителей села Каменка, но и для всего Бижбулякского района, в котором проживают более 20 тысяч человек. Конечно, в этот торжественный день в обновленный социально-культурный центр приехали гости:
— Мы часто приезжаем в Республику Башкортостан, очень дружим с Бижбулякским районом — буквально этой весной были здесь на празднике мордовской культуры «Песни матушки-земли», — рассказывает художественный руководитель народного фольклорного ансамбля с. Ключевка (Оренбургская область) Татьяна Мурзина. — Фольклор не теряет своей популярности, а, мне кажется, только приобретает — об этом говорит и молодежь, которая постепенно вливается в состав нашего коллектива, и внимание со стороны людей. И посмотрите, какой красивый, комфортный, приятный сельский центр теперь в Каменке — это самый лучшее доказательство того, что людям не все равно. Обошли здесь все, в каждом уголочке сфотографировались — будем своим местным показывать.
— Нашему ансамблю уже 30 лет. Мы поем мордовские народные песни — в основном, фольклорные. В Каменке не первый раз — регулярно приглашают участвовать в местных праздниках — села, района, республики. Очень рады быть здесь и сегодня, на открытии замечательного социально-культурного центра — и за это, конечно, большое спасибо, — говорит руководитель мордовского народного ансамбля «Ручеек» с. Малый Сурмет (Оренбургская область) Вячеслав Можаев.
По словам сельчан, каменский сельский дом культуры построили еще в середине ХХ века. Очевидно, что к настоящему моменту здание не только утратило привлекательность, но и не справлялось со всеми возможностями, которые предполагаются у современного ДК. С реконструкцией здание полностью обновилось, сегодня здесь полноценно работают 15 клубных объединений, которые получили современное оборудование и инструменты. В их числе — девять кружков самодеятельного народного творчества, детские и взрослые театральные коллективы, которые показывают представления на русском и мордовском языках.
— Еще два года назад здание было в аварийном состоянии — крыша текла, постепенно разрушались стены. Обновление социально-культурного центра — буквально новогоднее чудо, подарок для жителей всего района и не только. Сегодня к нам приехали коллективы из других районов и регионов — удивляются, как в Башкортостане настолько внимательно относятся даже к таким небольшим населенным пунктам, как Каменка. Причем это не первый объект, который открывается после обновления в нашем районе при поддержке башкирских нефтяников, — посмотрите на наш сельский ДК и музей! — комментирует глава Бижбулякского района Артур Зарипов.
Здесь же, в сельском центре, занимается мордовский фольклорный ансамбль «Эрзя» — коллектив, чья богатая история началась в 1957 году. В наши дни он является визитной карточкой не только села Каменка, но и всего Бижбулякского района. Так, ансамбль неоднократно становился лауреатом и призером фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества, в том числе и всероссийского масштаба. Отметим, что в обновленном сельском центре занимается и младший состав ансамбля из 15 детей.
— Мы — уже третье поколение ансамбля «Эрзя». Мне кажется, тут большую роль играет любовь к своему родному языку, который отражается в песнях, сказках, традициях. Мы не стоим на месте — продолжаем изучать материал, передаем свои знания следующим поколениям, чтобы они переняли наше мастерство и нашу любовь к родной земле. Очень в этом помогает и социально-культурный центр села — после обновления он стал гораздо краше. Словом, душа радуется, — делится впечатлениями участница ансамбля «Эрзя» Ирина Сергеева.
Кроме того, в здании центра появились концертный зал, библиотека, музей истории села и мордовской национальной культуры, лаборатория кухни и костюмов, кабинет керамики, мордовский историко-культурный центр Дома дружбы народов РБ. В этом же здании разместились тренажерный зал и фельдшерско-акушерский пункт.
— После ремонта библиотека социально-культурного центра стала самой красивой во всем районе, — подчеркивает директор Бижбулякской централизованной библиотечной системы Елена Ганиева. — Теперь это не только привычное место, где можно читать книги и проводить мероприятия, — теперь дети могут здесь проявить свои таланты через увлекательный мир анимации в нашей мультстудии на базе библиотеки.
Реконструкция социально-культурного центра села прошла при поддержке АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Всего за последние 5 лет благодаря башкирским нефтяникам было построено и реконструировано более 50 объектов культуры в республике. Так, например, появился многофункциональный сельский Дом культуры в с. Караяр (Караидельский район РБ), был реконструирован Дом культуры им. Ильфата Смакова в с. Рапатово (Чекмагушевский район РБ), прошел капитальный ремонт историко-культурного центра народа мари в с. Мишкино (Мишкинский район) и т. д.