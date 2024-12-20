В Башкирии назвали самые редкие и красивые имена новорожденных

Однако наряду с популярными именами встречаются и исключительно редкие. Так, среди девочек были зарегистрированы такие имена, как Айкис, Хадичабону, Камала, Мариана Авва и Киана. У мальчиков в списке редких имен оказались: Зильнур, Алимхан, Ариз, Чан Выонг Ань и Маджид.