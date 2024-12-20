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Posted 20 декабря, 06:05

Published 20 декабря, 06:05

Modified 20 декабря, 09:33

Updated 20 декабря, 09:33

Эмиры и Амиры господствуют в Башкортостане

В Башкирии назвали самые редкие и красивые имена новорожденных

20 декабря 2024, 06:05
Фото: 1MI.

Эмиры и Амиры господствуют в Башкортостане

В регионе опубликовали статистику самых распространенных и редких имен среди новорожденных за 2024 год — сообщает в пятницу, 20 декабря, Реестр ЗАГС.

По данным Реестра ЗАГС Республики Башкортостан, на 20 декабря 2024 года самыми популярными именами для девочек стали: Амина, София, Эмилия, Ева и Арина. Среди мальчиков лидируют: Амир, Тимур, Артём, Марк и Эмир.

Однако наряду с популярными именами встречаются и исключительно редкие. Так, среди девочек были зарегистрированы такие имена, как Айкис, Хадичабону, Камала, Мариана Авва и Киана. У мальчиков в списке редких имен оказались: Зильнур, Алимхан, Ариз, Чан Выонг Ань и Маджид.

Примечательно, что имя Айкис имеет сходство с достаточно распространенным в Башкирии именем Айгиза. Более того, значения этих имен также близки: первое означает «лунная дочь», а второе — «способная подняться до Луны».

— В последние годы наблюдается тенденция к созданию новых вариаций из распространенных старых имен, что можно рассматривать как интересный культурный феномен. Многие родители стремятся выбрать имя, которое будет легко произноситься на разных языках или звучать гармонично в международной среде. В этом контексте создание новых вариаций может стать способом адаптации традиционных имен к современным реалиям, — рассказывают эксперты изданию Mkset.
В Башкирии родилась девочка с очень красивым и редким именем
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкортостане с начала 2024 года появились дети с интересными значениями имен: орк, дерево, госпожа, водопад.

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