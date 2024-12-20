В Башкирии начал курсировать автобус с Дедом Морозом

Этот волшебный дуэт сказочных водителя и кондуктора не просто выполняет свои рабочие обязанности. Как стало известно, Дед Мороз и Снегурочка поздравляют каждого пассажира с наступающим Новым годом и дарят сладкие угощения. Такая необычная атмосфера будет царствовать в автобусе 20, 23 и 24 декабря.