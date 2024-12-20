В Башкирии начал курсировать автобус с Дедом Морозом

Posted 20 декабря, 07:20
Published 20 декабря, 07:20
Modified 20 декабря, 09:06
Updated 20 декабря, 09:06
В преддверии Нового года ГУП «Башавтотранс» устроило жителям Сибая необычный сюрприз. На маршруте №6 появился особый автобус — праздничный. Он украшен яркими новогодними гирляндами и символами зимнего торжества. Но главное — его экипаж. За рулем автобуса — Дед Мороз, а в салоне пассажиров встречает и принимает оплату за проезд Снегурочка.
Этот волшебный дуэт сказочных водителя и кондуктора не просто выполняет свои рабочие обязанности. Как стало известно, Дед Мороз и Снегурочка поздравляют каждого пассажира с наступающим Новым годом и дарят сладкие угощения. Такая необычная атмосфера будет царствовать в автобусе 20, 23 и 24 декабря.
Как ранее сообщал Mkset, в преддверии новогодних праздников в Уфе и других городах произошли неприятные инциденты.