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Posted 20 декабря, 07:20

Published 20 декабря, 07:20

Modified 20 декабря, 09:06

Updated 20 декабря, 09:06

Дед Мороз и Снегурочка дарят сладости пассажирам в Башкортостане

В Башкирии начал курсировать автобус с Дедом Морозом

20 декабря 2024, 07:20
Фото: 1MI.

Дед Мороз и Снегурочка дарят сладости пассажирам в Башкортостане

Сюжет
Праздник
В Сибае за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка теперь принимает оплату, сообщает в пятницу, 20 декабря, ГУП «Башавтотранс».

В преддверии Нового года ГУП «Башавтотранс» устроило жителям Сибая необычный сюрприз. На маршруте №6 появился особый автобус — праздничный. Он украшен яркими новогодними гирляндами и символами зимнего торжества. Но главное — его экипаж. За рулем автобуса — Дед Мороз, а в салоне пассажиров встречает и принимает оплату за проезд Снегурочка.

Этот волшебный дуэт сказочных водителя и кондуктора не просто выполняет свои рабочие обязанности. Как стало известно, Дед Мороз и Снегурочка поздравляют каждого пассажира с наступающим Новым годом и дарят сладкие угощения. Такая необычная атмосфера будет царствовать в автобусе 20, 23 и 24 декабря.

Фото: Башавтотранс

Как ранее сообщал Mkset, в преддверии новогодних праздников в Уфе и других городах произошли неприятные инциденты.

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