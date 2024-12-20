Уфу ждёт коммунальный ад

Posted 20 декабря, 17:21
Published 20 декабря, 17:21
Modified 20 декабря, 17:23
Updated 20 декабря, 17:23
Так, в течение указанного периода снабжающая организация планирует три отключения во вторник, 24 декабря.
С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:
Итого: восемь жилых домов.
С 11:00 до 19:00:
Итого: четыре жилых дома и одна организация.
С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:
Итого: два жилых дома и одна организация.
Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.
С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:
Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.
Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговор инженеру «Башкирэнерго», который «скручивал» показания счётчиков.