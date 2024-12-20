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Posted 20 декабря, 17:21

Published 20 декабря, 17:21

Modified 20 декабря, 17:23

Updated 20 декабря, 17:23

В Уфе два района лишат воды

Уфу ждёт коммунальный ад

20 декабря 2024, 17:21
Фото: 1MI.

В Уфе два района лишат воды

«Уфаводоканал» опубликовал расписание плановых отключений водоснабжения на последнюю рабочую неделю декабря 2024 года.

Так, в течение указанного периода снабжающая организация планирует три отключения во вторник, 24 декабря.

С 10:00 24.12 до 09:00 25.12:

  • Просвещения, 3, 5, 7, 7/1, 9, 10, 11/1;
  • Б. Имашева, 8, 10/1.

Итого: восемь жилых домов.

С 11:00 до 19:00:

  • Рыльского, 2, 8, 10/1, 12;
  • Гагарина, 31/2, 33.

Итого: четыре жилых дома и одна организация.

С 10:30 24.12 до 05:30 25.12:

  • проспект Октября, 90, 92, 42.

Итого: два жилых дома и одна организация.

Кроме того, водопроводную линию отключат в среду, 25 декабря.

С 10:00 25.12 до 09:00 26.12:

  • Российская, 25, 33/1-4, 66/б.

Итого: четыре жилых дома, два ввода и две организации.

Инженер «Башкирэнерго» получил срок за счетчики
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Ранее Mkset сообщал о том, что суд вынес приговор инженеру «Башкирэнерго», который «скручивал» показания счётчиков.

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