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Posted 20 декабря, 04:24

Published 20 декабря, 04:24

Modified 20 декабря, 09:35

Updated 20 декабря, 09:35

В Уфе создали антирейтинг подарков

Уфимцы просят не дарить им носки и полотенца

20 декабря 2024, 04:24
Фото: 1MI.

В Уфе создали антирейтинг подарков

Жители столицы Башкирии поделились своими мнениями о самых неудачных подарках, которые они получали на Новый год, сообщают в пятницу, 20 декабря, аналитики «SuperJob».
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По данным опроса среди жителей Уфы, на первом месте в топе самых неудачных подарков оказались предметы гардероба: носки, халаты, свитера и т. д. (14% голосов). На втором месте — сувениры, которые, как правило, быстро превращаются в пылесборники (10% голосов). Косметика и парфюмерия, сладости и кухонная посуда также не пользуются большой популярностью (по 9-4% голосов соответственно). В списке нежелательных подарков оказались полотенца, бижутерия, книги, домашние животные и др.

Интересно, что каждый третий участник опроса заявил, что никогда не получал плохих подарков. Также были отмечены гендерные различия: мужчины чаще критикуют подарки в виде одежды, а женщины — сладости и кухонные принадлежности. Самым же худшим вариантом для большинства уфимцев (17%) остаётся отсутствие любого подарка.

Как ранее сообщал Mkset, каждый второй житель Уфы не против передарить подарок.

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