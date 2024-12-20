Уфимцы просят не дарить им носки и полотенца

По данным опроса среди жителей Уфы, на первом месте в топе самых неудачных подарков оказались предметы гардероба: носки, халаты, свитера и т. д. (14% голосов). На втором месте — сувениры, которые, как правило, быстро превращаются в пылесборники (10% голосов). Косметика и парфюмерия, сладости и кухонная посуда также не пользуются большой популярностью (по 9-4% голосов соответственно). В списке нежелательных подарков оказались полотенца, бижутерия, книги, домашние животные и др.