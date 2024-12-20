Уфимцы просят не дарить им носки и полотенца

Posted 20 декабря, 04:24
Published 20 декабря, 04:24
Modified 20 декабря, 09:35
Updated 20 декабря, 09:35
По данным опроса среди жителей Уфы, на первом месте в топе самых неудачных подарков оказались предметы гардероба: носки, халаты, свитера и т. д. (14% голосов). На втором месте — сувениры, которые, как правило, быстро превращаются в пылесборники (10% голосов). Косметика и парфюмерия, сладости и кухонная посуда также не пользуются большой популярностью (по 9-4% голосов соответственно). В списке нежелательных подарков оказались полотенца, бижутерия, книги, домашние животные и др.
Интересно, что каждый третий участник опроса заявил, что никогда не получал плохих подарков. Также были отмечены гендерные различия: мужчины чаще критикуют подарки в виде одежды, а женщины — сладости и кухонные принадлежности. Самым же худшим вариантом для большинства уфимцев (17%) остаётся отсутствие любого подарка.
Как ранее сообщал Mkset, каждый второй житель Уфы не против передарить подарок.