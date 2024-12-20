Уфимцы попросили бассейн у Деда Мороза

Реакции на обращение уфимки от чиновников пока не последовало. Стоит заметить, что бассейн в «Инорсе» всё же есть. Его начали строить еще в «десятые» по проекту «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Хотели закончить в 2019 году, но фактически запустили только весной 2020 года. Бассейн можно считать мини-чашей. В нем всего четыре 25-метровые дорожки. Для занятий воспитанников спортшкол — вполне достаточно, для обеспечения оздоровительной инфраструктурой населения спального района — капля в море. Вернее, капля в бассейне.