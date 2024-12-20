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Posted 20 декабря, 08:43

Published 20 декабря, 08:43

Modified 20 декабря, 08:45

Updated 20 декабря, 08:45

Уфимцы попросили бассейн у Деда Мороза

Уфимцы попросили бассейн у Деда Мороза

20 декабря 2024, 08:43
Фото: mkset.ru.
Жителям спальных районов не хватает объектов оздоровительной инфраструктуры — просьбу о подарке оставили на ресурсе мэрии Уфы в пятницу, 20 декабря.

Крик души — свой и соседей — оставила в чате Telegram-канала мэрии Уфы жительница микрорайона «Инорс» Тамара. Женщина, как к последней инстанции, обратилась к главному зимнему волшебнику — Деду Морозу. Она просит почти чуда — строительства нормального бассейна для жителей «Инорса» и Шакши.

— Дедушка Мороз, здравствуйте! Мы, жители Инорса, очень-очень хотим, чтобы у нас появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 25 метров, на 8 дорожек! С тренажёрными залами, чтобы могли посещать этот комплекс и пенсионеры, и дети!!! Ты знаешь, Дедушка Мороз, в центре Уфы скоро такие комплексы появляются в каждом дворе, а в микрорайоне «Инорс» и в Шакше их нет! Сделай, пожалуйста, для нас это чудо! У наших городских властей одни отписки!!! — уверена Тамара.

Реакции на обращение уфимки от чиновников пока не последовало. Стоит заметить, что бассейн в «Инорсе» всё же есть. Его начали строить еще в «десятые» по проекту «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Хотели закончить в 2019 году, но фактически запустили только весной 2020 года. Бассейн можно считать мини-чашей. В нем всего четыре 25-метровые дорожки. Для занятий воспитанников спортшкол — вполне достаточно, для обеспечения оздоровительной инфраструктурой населения спального района — капля в море. Вернее, капля в бассейне.

В Башкирии нашли ₽8 млрд после скандала с Путиным
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Отметим, что в четверг, 19 декабря, обращение к Путину уже сотворило волшебство в Башкирии. Жалоба на отсутствие инсулина для льготников обернулась чудом: врачи принесли препарат больной диабетом женщине прямо домой.

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