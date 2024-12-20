Уфимцев просят пить больше воды

Зимой важно пить много воды, даже если чувство жажды может быть менее выраженным, чем в теплое время года. Воздух становится сухим из-за низкой температуры и отопительных систем, что приводит к сухости кожи. Регулярное питье воды помогает поддерживать кожу увлажненной и уменьшает риск появления трещин, шелушения и зуда.