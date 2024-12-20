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Posted 20 декабря, 13:23

Published 20 декабря, 13:23

Modified 20 декабря, 13:25

Updated 20 декабря, 13:25

Уфимцам рассказали о важности водного баланса зимой

Уфимцев просят пить больше воды

20 декабря 2024, 13:23
Фото: 1MI.

Уфимцам рассказали о важности водного баланса зимой

Как понять, что организму не хватает жидкости — рассказали в пятницу, 20 декабря, врачи Центра общественного здоровья Башкирии порталу UfaTime.

Зимой важно пить много воды, даже если чувство жажды может быть менее выраженным, чем в теплое время года. Воздух становится сухим из-за низкой температуры и отопительных систем, что приводит к сухости кожи. Регулярное питье воды помогает поддерживать кожу увлажненной и уменьшает риск появления трещин, шелушения и зуда.

В холодное время года человек может не ощущать жажду так сильно, как летом, но организм всё равно теряет влагу. Обезвоживание может привести к усталости, снижению концентрации и ухудшению общего самочувствия.

На явный недостаток жидкости в организме указывают, как было упомянуто, сухая кожа, потрескавшиеся губы, а также частые усталость и головокружения.

Уфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый год
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Ранее, как сообщал Mkset, уфимские врачи рассказывали о том, какой вред могут нести мандарины.

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