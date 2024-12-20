Уфимцев просят пить больше воды

Posted 20 декабря, 13:23
Published 20 декабря, 13:23
Modified 20 декабря, 13:25
Updated 20 декабря, 13:25
Зимой важно пить много воды, даже если чувство жажды может быть менее выраженным, чем в теплое время года. Воздух становится сухим из-за низкой температуры и отопительных систем, что приводит к сухости кожи. Регулярное питье воды помогает поддерживать кожу увлажненной и уменьшает риск появления трещин, шелушения и зуда.
В холодное время года человек может не ощущать жажду так сильно, как летом, но организм всё равно теряет влагу. Обезвоживание может привести к усталости, снижению концентрации и ухудшению общего самочувствия.
На явный недостаток жидкости в организме указывают, как было упомянуто, сухая кожа, потрескавшиеся губы, а также частые усталость и головокружения.