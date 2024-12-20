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Posted 20 декабря, 13:50

Published 20 декабря, 13:50

Modified 20 декабря, 13:52

Updated 20 декабря, 13:52

Уфимцам назвали неожиданную пользу сыра

Уфимцам назвали неожиданную пользу сыра

20 декабря 2024, 13:50
Медики из уфимского госпиталя ветеранов войн в пятницу, 20 декабря, перечислили порталу UfaTime пять благоприятных свойств кисломолочного продукта.

Сыр — это ценный продукт, который обладает рядом полезных свойств. Прежде всего, он помогает поддерживать силы благодаря высокому содержанию белков, необходимых для восстановления и роста тканей организма. Кальций, содержащийся в сыре, укрепляет зубы и кости, что особенно важно для профилактики остеопороза. Благодаря наличию жиров и белков сыр является отличным источником энергии, помогая организму справляться с физическими и умственными нагрузками. Полезные жирные кислоты и минералы, входящие в его состав, поддерживают работу сердца, улучшая состояние сосудов и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сыр благотворно влияет на метаболизм: его ферменты и аминокислоты стимулируют обменные процессы и улучшают пищеварение.

Однако сыр имеет и недостатки. Его чрезмерное употребление может повысить давление из-за высокого содержания соли. Также сыр богат жирами, что при неумеренном употреблении может способствовать набору веса и перегрузке сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно включать его в рацион умеренно, чтобы извлечь пользу без вреда для здоровья.

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