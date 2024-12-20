Уфимцам назвали неожиданную пользу сыра

Сыр — это ценный продукт, который обладает рядом полезных свойств. Прежде всего, он помогает поддерживать силы благодаря высокому содержанию белков, необходимых для восстановления и роста тканей организма. Кальций, содержащийся в сыре, укрепляет зубы и кости, что особенно важно для профилактики остеопороза. Благодаря наличию жиров и белков сыр является отличным источником энергии, помогая организму справляться с физическими и умственными нагрузками. Полезные жирные кислоты и минералы, входящие в его состав, поддерживают работу сердца, улучшая состояние сосудов и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, сыр благотворно влияет на метаболизм: его ферменты и аминокислоты стимулируют обменные процессы и улучшают пищеварение.