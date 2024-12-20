Уфимскую поликлинику накрыли «маски-шоу»

Как считают в правоохранительных органах, предприимчивый заведующий обманул своего подчиненного. Сотрудник получил премию, однако начальник потребовал «поделиться» деньгами — ₽15 тыс. Деньги якобы должны были пойти на нужды больницы, однако завотделением распорядился ими в своих нуждах.