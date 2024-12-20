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Posted 20 декабря, 12:34

Published 20 декабря, 12:34

Modified 20 декабря, 12:44

Updated 20 декабря, 12:44

Уфимского врача задержали на рабочем месте

Уфимскую поликлинику накрыли «маски-шоу»

20 декабря 2024, 12:34
Фото: https://t.me/sledcom02
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Уфимского врача задержали на рабочем месте

В Уфе задержали завотделением одной из местных поликлиник, сообщили в региональном Следкоме в пятницу, 20 декабря.

Как считают в правоохранительных органах, предприимчивый заведующий обманул своего подчиненного. Сотрудник получил премию, однако начальник потребовал «поделиться» деньгами — ₽15 тыс. Деньги якобы должны были пойти на нужды больницы, однако завотделением распорядился ими в своих нуждах.

Во время расследования выяснилось, что это не первый случай: обвиняемый часто получал «премии» из карманов подчиненных.

Росгвардия задержала мужчину прямо на рабочем месте, и доставила в отдел:

Видео: https://t.me/sledcom02
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Следком уже возбудил уголовного дело за мошенничество с использованием служебного положения. Расследование продолжается.

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