Уфимскую поликлинику накрыли «маски-шоу»

Posted 20 декабря, 12:34
Published 20 декабря, 12:34
Modified 20 декабря, 12:44
Updated 20 декабря, 12:44
Как считают в правоохранительных органах, предприимчивый заведующий обманул своего подчиненного. Сотрудник получил премию, однако начальник потребовал «поделиться» деньгами — ₽15 тыс. Деньги якобы должны были пойти на нужды больницы, однако завотделением распорядился ими в своих нуждах.
Во время расследования выяснилось, что это не первый случай: обвиняемый часто получал «премии» из карманов подчиненных.
Росгвардия задержала мужчину прямо на рабочем месте, и доставила в отдел:
Следком уже возбудил уголовного дело за мошенничество с использованием служебного положения. Расследование продолжается.
Ранее Mkset сообщил об ещё одном громком задержании в Гострудинспекции.