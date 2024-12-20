Трубы за ₽36 млн похитили в Башкирии

Posted 20 декабря, 13:45
Published 20 декабря, 13:45
Modified 20 декабря, 13:47
Updated 20 декабря, 13:47
Компания горожан в 2020–2021 годах самостоятельно демонтировала и увезла несколько резервных трубопроводов, принадлежавших крупной местной компании. «Добычу» злоумышленники продали.
Представители предприятия сразу написали заявление в полицию — ущерб от действий преступников оценили позже в ₽36 млн. Причем эпизод правоохранители квалифицировали именно как грабёж, что сильно усугубило положение обвиняемых.
Задержанных приговорили к срокам от шести с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать их они будут в колониях строгого режима. Преступников также обязали возместить компании весь ущерб.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ответственность стала грозить жителям Башкирии, собиравшим товар из перевернувшейся фуры с пивом.