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Posted 20 декабря, 13:45

Published 20 декабря, 13:45

Modified 20 декабря, 13:47

Updated 20 декабря, 13:47

Трубы за ₽36 млн похитили в Башкирии

Трубы за ₽36 млн похитили в Башкирии

20 декабря 2024, 13:45
Фото: 1MI.
Суд в Нефтекамске озвучил приговор четвертым местным жителям, обвинённым по дерзкому эпизоду грабежа — сообщает пресс-служба башкортостанских судов в пятницу, 20 декабря.

Компания горожан в 2020–2021 годах самостоятельно демонтировала и увезла несколько резервных трубопроводов, принадлежавших крупной местной компании. «Добычу» злоумышленники продали.

Представители предприятия сразу написали заявление в полицию — ущерб от действий преступников оценили позже в ₽36 млн. Причем эпизод правоохранители квалифицировали именно как грабёж, что сильно усугубило положение обвиняемых.

Задержанных приговорили к срокам от шести с половиной до восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать их они будут в колониях строгого режима. Преступников также обязали возместить компании весь ущерб.

Сборщикам пива в Башкирии грозит уголовное наказание
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ответственность стала грозить жителям Башкирии, собиравшим товар из перевернувшейся фуры с пивом.

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