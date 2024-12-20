Транспорт в Уфе в Новый год будет работать до часа ночи

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Уфе будет действовать специальное расписание общественного транспорта, которое позволит горожанам и туристам комфортно передвигаться по городу в праздничные дни. В новогоднюю ночь многие маршруты будут работать до часу ночи, что особенно удобно для тех, кто планирует весело отметить праздник в центре города или вдали от места жительства.