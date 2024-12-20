Транспорт в Уфе в Новый год будет работать до часа ночи

Posted 20 декабря, 09:42
Published 20 декабря, 09:42
Modified 20 декабря, 10:04
Updated 20 декабря, 10:04
С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Уфе будет действовать специальное расписание общественного транспорта, которое позволит горожанам и туристам комфортно передвигаться по городу в праздничные дни. В новогоднюю ночь многие маршруты будут работать до часу ночи, что особенно удобно для тех, кто планирует весело отметить праздник в центре города или вдали от места жительства.
Что касается расписания основных маршрутов на 29–31 декабря:
Автобус №74 (Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского) будет курсировать до 01:05. Это отличный вариант для тех, кто гуляет в центре и хочет вернуться в Черниковку. Интервал движения — каждые 10-15 минут.
Автобус №75 (ОАО «Амстар» — Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТК «Пушкинский») завершит свою работу в 01:15. Он будет отправляться каждые 8-10 минут.
Автобус №30 (Станция технического осмотра — ТК «Пушкинский») будет работать до 21:18 с интервалом 15-25 минут.
Автобус №57 (НПО «Иммунопрепарат» — Больница №21) завершит свой маршрут в 23:07. Интервал движения 10-20 минут.
Автобус №226 (Уфимский ДОК — Семейный ТЦ «Мега-Уфа») будет работать до 23:47, с интервалом 7-15 минут.
Автобусы №51/51а («Уфа-АВТОВАЗ» — Трикотажная фабрика) будут доступны до 23:25, а автобус №6 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Телецентр) завершит свою работу в 23:00.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка теперь принимает оплату.