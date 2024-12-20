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Posted 20 декабря, 09:42

Published 20 декабря, 09:42

Modified 20 декабря, 10:04

Updated 20 декабря, 10:04

Транспорт в Уфе в Новый год будет работать до часа ночи

Транспорт в Уфе в Новый год будет работать до часа ночи

20 декабря 2024, 09:42
Фото: 1MI.
ГУП «Башавтотранс» опубликовал в пятницу, 20 декабря, подробное расписание работы пассажирских автобусов в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в столице Башкирии.
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С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Уфе будет действовать специальное расписание общественного транспорта, которое позволит горожанам и туристам комфортно передвигаться по городу в праздничные дни. В новогоднюю ночь многие маршруты будут работать до часу ночи, что особенно удобно для тех, кто планирует весело отметить праздник в центре города или вдали от места жительства.

Что касается расписания основных маршрутов на 29–31 декабря:

Автобус №74 (Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского) будет курсировать до 01:05. Это отличный вариант для тех, кто гуляет в центре и хочет вернуться в Черниковку. Интервал движения — каждые 10-15 минут.

Автобус №75 (ОАО «Амстар» — Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТК «Пушкинский») завершит свою работу в 01:15. Он будет отправляться каждые 8-10 минут.

Автобус №30 (Станция технического осмотра — ТК «Пушкинский») будет работать до 21:18 с интервалом 15-25 минут.

Автобус №57 (НПО «Иммунопрепарат» — Больница №21) завершит свой маршрут в 23:07. Интервал движения 10-20 минут.

Автобус №226 (Уфимский ДОК — Семейный ТЦ «Мега-Уфа») будет работать до 23:47, с интервалом 7-15 минут.

Автобусы №51/51а («Уфа-АВТОВАЗ» — Трикотажная фабрика) будут доступны до 23:25, а автобус №6 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Телецентр) завершит свою работу в 23:00.

Фото: Башавтотранс

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии за руль пассажирского автобуса сел сам Дед Мороз, а его верная спутница Снегурочка теперь принимает оплату.

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