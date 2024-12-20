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Posted 20 декабря, 11:47

Published 20 декабря, 11:47

Modified 20 декабря, 11:49

Updated 20 декабря, 11:49

«Салават Юлаев» против «Металлурга»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев» против «Металлурга»: где смотреть и кто победит

20 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.
В пятницу, 20 декабря, в Магнитогорске состоится матч между ХК «Металлург» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщают пресс-службы хоккейных клубов.

На льду «Арена Металлург» в 19:00 по уфимскому времени пройдет заключительный матч седьмой выездной серии для команды «Салават Юлаев». Уфимцы встретятся с «Металлургом». Для тех, кто не сможет посетить матч, предусмотрены бесплатные трансляции на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).

Металлург

«Металлург» провел успешное выездное турне, набрав четыре очка из шести возможных. Команда под руководством Андрея Разина одержала уверенные победы над «Торпедо» (5:3) и «Ладой» (4:0), однако потерпела поражение от московских динамовцев (2:3). В последнем матче с «Автомобилистом» магнитогорцы продемонстрировали мощную игру во втором периоде, забросив четыре шайбы подряд. Но расслабленность после перерыва привела к пропущенным голам — итоговый счет 4:2. «Металлург» занимает пятое место на Востоке.

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Салават Юлаев

«Салават Юлаев», в свою очередь, перед паузой на международные матчи выдал впечатляющую серию из шести побед подряд с общим счетом 21:5. Среди «жертв» уфимцев оказались такие сильные соперники как «Спартак», «Трактор» и казанский «Ак Барс». Однако после перерыва юлаевцы столкнулись с трудностями — в игре против казанцев они уступили со счетом 2:3. Несмотря на это, команда Виктора Козлова продолжает оставаться на втором месте в таблице Востока.

История противостояний

История противостояний между этими командами также говорит о высоком уровне конкуренции. В КХЛ команды сыграли 87 матчей: у «Салавата Юлаева» 37 побед (27-7-3) при 208 заброшенных шайбах; у «Металлурга» — 43 победы (31-9-3) с 200 голами в активе.

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Прогнозы букмекеров

Что касается прогнозов на предстоящую встречу, букмекеры оценивают шансы команд довольно близко. Победа «Металлурга» предлагается за коэффициент 2.50, ничья — за 4.05, а успех «Салавата Юлаева» — за 2.60. Если говорить о тоталах, то ставка на большее количество голов (больше 4.5) оценивается в 1.73, а меньшее (меньше 4.5) — в 2.10.

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