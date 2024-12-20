«Салават Юлаев» против «Металлурга»: где смотреть и кто победит

«Салават Юлаев», в свою очередь, перед паузой на международные матчи выдал впечатляющую серию из шести побед подряд с общим счетом 21:5. Среди «жертв» уфимцев оказались такие сильные соперники как «Спартак», «Трактор» и казанский «Ак Барс». Однако после перерыва юлаевцы столкнулись с трудностями — в игре против казанцев они уступили со счетом 2:3. Несмотря на это, команда Виктора Козлова продолжает оставаться на втором месте в таблице Востока.