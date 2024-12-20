Салават Юлаев прервал победную серию

Posted 20 декабря, 16:25
Published 20 декабря, 16:25
Modified 20 декабря, 17:07
Updated 20 декабря, 17:07
Встреча проходила на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Гостям не везло с первой периода — уже на шестой минуте Коробкин забросил шайбу в ворота «Салавата». Сравнять счёт позже удалось Ливо. Он же смог забить на 40-й минуте, однако перед этим уфимцы пропустили по шайбе от Зернова и Юрова. Тот же Юров закрепил превосходство хозяев менее чем за две минуты до сирены.
Таким образом, закончился матч «Салават Юлаев» — «Металлург» со счётом 2:4 в пользу магнитогорского клуба.
Этим поражением «зелёные» прервали свою долгую победную серию. «Салават Юлаев» не проиграл ни один из шести матчей с 25 ноября. Так, ранее победителем «СЮ» вышел из противостояния с «Ак Барсом».