Салават Юлаев прервал победную серию

Встреча проходила на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Гостям не везло с первой периода — уже на шестой минуте Коробкин забросил шайбу в ворота «Салавата». Сравнять счёт позже удалось Ливо. Он же смог забить на 40-й минуте, однако перед этим уфимцы пропустили по шайбе от Зернова и Юрова. Тот же Юров закрепил превосходство хозяев менее чем за две минуты до сирены.