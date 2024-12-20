Рысь украла кошку в Башкирии

К жильцам частного дома в селе Старосубхангулово в Башкирии пришел пушистый сюрприз. Голодная рысь явно вышла к людям в поисках пропитания. Большая лесная кошка с очаровательными кисточками и огромными лапами совершенно по-хозяйски проинспектировала сугробы во дворе частного дома. В это время настоящие хозяева жилища трясущимися руками снимали через окно внезапную визитершу на видео. Прямого контакта рыси и людей не произошло. Отметим, что для последних такие встречи чаще всего кончаются плачевно.