Рысь украла кошку в Башкирии

Posted 20 декабря, 04:15
Published 20 декабря, 04:15
Modified 20 декабря, 04:15
Updated 20 декабря, 04:15
К жильцам частного дома в селе Старосубхангулово в Башкирии пришел пушистый сюрприз. Голодная рысь явно вышла к людям в поисках пропитания. Большая лесная кошка с очаровательными кисточками и огромными лапами совершенно по-хозяйски проинспектировала сугробы во дворе частного дома. В это время настоящие хозяева жилища трясущимися руками снимали через окно внезапную визитершу на видео. Прямого контакта рыси и людей не произошло. Отметим, что для последних такие встречи чаще всего кончаются плачевно.
После того, как гостья покинула двор, владельцы дома обнаружили пропажу. Хозяева не досчитались своей любимой домашней кошки. Или та ушла на вольные хлеба со своей дикой родственницей, или… рысь во время визита достигла своей цели.
Стоит отметить, что случай в Старосубхангулово Бурзянского района — уже второй визит рыси к людям за последнюю неделю.