Розлив нефти отрепетировали в Уфе

В ночь на вторник, 17 декабря, в районе порта Кавказ сигнал бедствия подал ещё один танкер с четырьмя тысячами тонн мазута на борту. Как сообщил капитан, была нарушена герметичность судна. Однако протечек и пострадавших нет. Во вторник днём ещё один сигнал бедствия пришел из Тихого океана — танкер с экипажем из 19 человек потерял ход из-за остановки двигателя. Судно отбуксировали в Петропавловск-Камчатский, жертв и ущерба нет.