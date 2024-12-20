Розлив нефти отрепетировали в Уфе

Posted 20 декабря, 16:48
Published 20 декабря, 16:48
Modified 20 декабря, 17:06
Updated 20 декабря, 17:06
Спасатели уфимского управления гражданской защиты провели уникальную тренировку: сотрудники получили вызов и полностью проделали работу по сбору утекшей нефти. Всего на задание спасателям далось четыре часа, однако уфимские специалисты справились за три.
Интересно, что тренировки спасателей проходят на фоне нефтяного апокалипсиса в России — за неделю в стране сломалось сразу четыре танкера. Первый случай произошел в воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе, где затонуло сразу два танкера, перевозившие 9,2 тысяч тонн мазута в общем.
В результате происшествия погиб 23-летний матрос, а 11 членов экипажей попали в больницу. Эксперты сообщили, что в море попало около 3 тыс тонн мазуты — 30-40 тысяч квадратных километров. МЧС России сообщило, что нефть дошла до Краснодарского края. Ведутся работы по устранению последствий аварии:
В ночь на вторник, 17 декабря, в районе порта Кавказ сигнал бедствия подал ещё один танкер с четырьмя тысячами тонн мазута на борту. Как сообщил капитан, была нарушена герметичность судна. Однако протечек и пострадавших нет. Во вторник днём ещё один сигнал бедствия пришел из Тихого океана — танкер с экипажем из 19 человек потерял ход из-за остановки двигателя. Судно отбуксировали в Петропавловск-Камчатский, жертв и ущерба нет.
Ранее Mkset сообщил, что Бастрыкин проконтролирует экологию Башкирии.