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Posted 20 декабря, 04:52

Published 20 декабря, 04:52

Modified 20 декабря, 04:58

Updated 20 декабря, 04:58

Рецепты горячих блюд на новогодний стол

Рецепты горячих блюд на новогодний стол

20 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
Зачастую хочется попробовать чего-то новенького на Новый год в виде главного блюда. Редакция Mkset собрала для вас Топ-5 лучших горячих блюд.

Новый год любимый всеми праздник. Его невозможно представить без оливье, селедки под шубой и мандарин. А что приготовить на горячее?

Рассказываем, что лучше приготовить в качестве основного блюда на Новый год 2025

Рецепты горячих блюд на Новый год

Гусь с яблоками и черносливом

Гусь с яблоками и черносливом в духовке. Проверенный вариант для праздничного стола.

Фруктовые нотки и ароматное мясо с хрустящей медовой корочкой.

Ингредиенты:

Гусь весом 2–3 кг;

3 чайные ложки соли;

3 чайные ложки чёрного молотого перца;

50 мл сливочного масла;

3 зеленых кислых яблока; 8-10 шт. чернослива

2 столовые ложки мёда.

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Смесью соли и черного перца натрите тушку внутри и снаружи.

Дайте гусю постоять ещё минут 30. Тем временем помойте яблоки, очистите от кожуры, удалите из них сердцевину и порежьте на четвертинки. Чернослив нужно хорошо промыть.

Сбрызнув яблоки соком лимона. Перемешайте с черносливом. Начините ими гуся. Затем, закрепив тушку кулинарной нитью или зубочистками, оберните фольгой. Выпекать птицу нужно в разогретом духовом шкафу при температуре 200 °С.

Через час убавьте температуру до 180 °С и готовьте ещё полтора часа. За пол часа до готовности раскройте фольгу. Смажьте тушку выделившимся соком и мёдом. Уменьшите температуру до 150 °С и запекайте гуся ещё 25–30 минут.

Рецепт запеченного гуся на Новый годРецепт запеченного гуся на Новый год
Рецепт запеченного гуся на Новый год. Фото: kuper.ru

Запеченный лосось на Новый год

Легкое ароматное по-настоящему праздничное блюдо. Готовится быстро и просто. Справится даже новичок.

Ингредиенты:

Филе лосося — 1300 г.

Оливковое масло extra virgin — 3 ст. ложки

Лимоны — 1 шт.

Розмарин — пару веточек

Соль и молотый черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Выложите на форму для запекания, смазанную оливковым маслом 2 веточки розмарина и половинку тонко нарезанного лимона. Сверху поместите филе лосося. Смажьте оливковым маслом и посолите.

Запекайте 15 минут под фольгой и 5 минут без нее. Перед подачей поперчите и подавайте с ломтиком лимона и гарниром.

Блюда из рыбы на Новый год 2025Блюда из рыбы на Новый год 2025
Блюда из рыбы на Новый год 2025. Фото: kuper.ru

Свиная рулька на Новогодний стол

Свиную рульку, запеченную в духовке вполне, можно подать на праздничный стол. Бюджетный, сытный и симпатичный вариант. Если на гарнир потушить красную капусту получится блюдо немецкой кухни.

Ингредиенты:

свиная рулька — 1-1,5 кг

чеснок — 6 зубчиков

горчица — 4 ст. л.

Вино красное сухое — 100 гр.

средняя луковица — 1 шт.

черный перец горошком — 4 шт.

свежемолотый черный перец — по вкусу

Сделайте маринад из горчицы, вина, чеснока, соли, перца и мелко нарезанного лука.

Свиную рульку нужно вымыть и обсушить. Поместить в емкость с маринадом. Оставить на 5-6 часов. Затем выпекайте в духовке при температуре 180°C 1,5 — 2 часа. Сразу подавать на стол.

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Что приготовить на Новый год?Что приготовить на Новый год?
Что приготовить на Новый год?. Фото: kuper.ru

Рецепт запеченной утки на Новый год

Ингредиенты:

2- 2,5 кг утки

2 цитрусовых (апельсины, мандарины) без кожуры

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Апельсины или мандарины очистите от кожуры. Разрежьте на небольшие кусочки. Начините утку цитрусовыми. Запечатайте птицу с помощью ниток или зубочисток. Натрите тушку солью и уложите на противень грудкой вверх. На стекший утиный жир за час до готовности можно положить картофель.

Как правильно запечь утку на Новый годКак правильно запечь утку на Новый год
Как правильно запечь утку на Новый год. Фото: kuper.ru

Ягненок в духовке

Простой рецепт ягненка или баранины для праздничного стол, который позволит приготовить ароматное и сочное мясо.

Ингредиенты:

Баранина окорок, без кости — 1 шт.

Чеснок свежий — 4 зубчика

Розмарин — 2 веточки

Перец чёрный — 1 г

Кориандр молотый — 1 г

Масло оливковое — 30 мл

Соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Ягненка или баранину нужно натереть специями, солью и маслом. Сделав несколько надрезов, поместить внутрь мяса тонко нарезанные пластинки чеснока. Дать мясу постоять 2-3 часа под пленкой при комнатной температуре. Затем обжарить на масле со всех сторон до образования корочки. Выпекать баранину в рукаве для запекания 2 часа при температуре 140 °C. За 15 минут до готовности открываем рукав и запекаем еще 10 минут при температуре 180 °C. Даём мясу немного остыть. Нарезаем его тонкими ломтиками, полив выделившимся соком. Подаем на стол со свежей зеленью и соусом ткемали.

Карэ ягненка в духовке рецепКарэ ягненка в духовке рецеп
Карэ ягненка в духовке рецеп. Фото: kuper.ru
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