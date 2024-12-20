Рецепты горячих блюд на новогодний стол

Ягненка или баранину нужно натереть специями, солью и маслом. Сделав несколько надрезов, поместить внутрь мяса тонко нарезанные пластинки чеснока. Дать мясу постоять 2-3 часа под пленкой при комнатной температуре. Затем обжарить на масле со всех сторон до образования корочки. Выпекать баранину в рукаве для запекания 2 часа при температуре 140 °C. За 15 минут до готовности открываем рукав и запекаем еще 10 минут при температуре 180 °C. Даём мясу немного остыть. Нарезаем его тонкими ломтиками, полив выделившимся соком. Подаем на стол со свежей зеленью и соусом ткемали.