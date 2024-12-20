Рецепты горячих блюд на новогодний стол

Posted 20 декабря, 04:52
Published 20 декабря, 04:52
Modified 20 декабря, 04:58
Updated 20 декабря, 04:58
Новый год любимый всеми праздник. Его невозможно представить без оливье, селедки под шубой и мандарин. А что приготовить на горячее?
Рассказываем, что лучше приготовить в качестве основного блюда на Новый год 2025
Гусь с яблоками и черносливом в духовке. Проверенный вариант для праздничного стола.
Фруктовые нотки и ароматное мясо с хрустящей медовой корочкой.
Ингредиенты:
Гусь весом 2–3 кг;
3 чайные ложки соли;
3 чайные ложки чёрного молотого перца;
50 мл сливочного масла;
3 зеленых кислых яблока; 8-10 шт. чернослива
2 столовые ложки мёда.
1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Смесью соли и черного перца натрите тушку внутри и снаружи.
Дайте гусю постоять ещё минут 30. Тем временем помойте яблоки, очистите от кожуры, удалите из них сердцевину и порежьте на четвертинки. Чернослив нужно хорошо промыть.
Сбрызнув яблоки соком лимона. Перемешайте с черносливом. Начините ими гуся. Затем, закрепив тушку кулинарной нитью или зубочистками, оберните фольгой. Выпекать птицу нужно в разогретом духовом шкафу при температуре 200 °С.
Через час убавьте температуру до 180 °С и готовьте ещё полтора часа. За пол часа до готовности раскройте фольгу. Смажьте тушку выделившимся соком и мёдом. Уменьшите температуру до 150 °С и запекайте гуся ещё 25–30 минут.
Легкое ароматное по-настоящему праздничное блюдо. Готовится быстро и просто. Справится даже новичок.
Ингредиенты:
Филе лосося — 1300 г.
Оливковое масло extra virgin — 3 ст. ложки
Лимоны — 1 шт.
Розмарин — пару веточек
Соль и молотый черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Выложите на форму для запекания, смазанную оливковым маслом 2 веточки розмарина и половинку тонко нарезанного лимона. Сверху поместите филе лосося. Смажьте оливковым маслом и посолите.
Запекайте 15 минут под фольгой и 5 минут без нее. Перед подачей поперчите и подавайте с ломтиком лимона и гарниром.
Свиную рульку, запеченную в духовке вполне, можно подать на праздничный стол. Бюджетный, сытный и симпатичный вариант. Если на гарнир потушить красную капусту получится блюдо немецкой кухни.
Ингредиенты:
свиная рулька — 1-1,5 кг
чеснок — 6 зубчиков
горчица — 4 ст. л.
Вино красное сухое — 100 гр.
средняя луковица — 1 шт.
черный перец горошком — 4 шт.
свежемолотый черный перец — по вкусу
Сделайте маринад из горчицы, вина, чеснока, соли, перца и мелко нарезанного лука.
Свиную рульку нужно вымыть и обсушить. Поместить в емкость с маринадом. Оставить на 5-6 часов. Затем выпекайте в духовке при температуре 180°C 1,5 — 2 часа. Сразу подавать на стол.
Ингредиенты:
2- 2,5 кг утки
2 цитрусовых (апельсины, мандарины) без кожуры
Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Апельсины или мандарины очистите от кожуры. Разрежьте на небольшие кусочки. Начините утку цитрусовыми. Запечатайте птицу с помощью ниток или зубочисток. Натрите тушку солью и уложите на противень грудкой вверх. На стекший утиный жир за час до готовности можно положить картофель.
Простой рецепт ягненка или баранины для праздничного стол, который позволит приготовить ароматное и сочное мясо.
Ингредиенты:
Баранина окорок, без кости — 1 шт.
Чеснок свежий — 4 зубчика
Розмарин — 2 веточки
Перец чёрный — 1 г
Кориандр молотый — 1 г
Масло оливковое — 30 мл
Соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
Ягненка или баранину нужно натереть специями, солью и маслом. Сделав несколько надрезов, поместить внутрь мяса тонко нарезанные пластинки чеснока. Дать мясу постоять 2-3 часа под пленкой при комнатной температуре. Затем обжарить на масле со всех сторон до образования корочки. Выпекать баранину в рукаве для запекания 2 часа при температуре 140 °C. За 15 минут до готовности открываем рукав и запекаем еще 10 минут при температуре 180 °C. Даём мясу немного остыть. Нарезаем его тонкими ломтиками, полив выделившимся соком. Подаем на стол со свежей зеленью и соусом ткемали.