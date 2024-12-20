Работу автобусного маршрута пересмотрят в Уфе

Posted 20 декабря, 06:35
Published 20 декабря, 06:35
Modified 20 декабря, 06:35
Updated 20 декабря, 06:35
Крупнейшая транспортная компания Башкирии намерена оценить вариант изменения маршрута движения автобуса №57а. Транспортникам поступило предложение о новой схеме движения. Автобус №57а связывает в Уфе районы больницы №21 и городского бурового управления, или Жуково и Олимпик Парк.
Специалисты указали, что приступили к изучению поступившего предложения. Судя по реакции подписчиков Telegram-канала перевозчика, предложенные перемены — по душе пассажирам. Сообщение о проработке варианта коррективы маршрута собрало более двух десятков лайков, что с учетом общего числа подписчиков чуть более 1200 — значительная часть.