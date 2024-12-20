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Posted 20 декабря, 06:35

Published 20 декабря, 06:35

Modified 20 декабря, 06:35

Updated 20 декабря, 06:35

Работу автобусного маршрута пересмотрят в Уфе

Работу автобусного маршрута пересмотрят в Уфе

20 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.
Пассажиры общественного транспорта обратились к перевозчику с требованием пересмотра городского маршрута №57а, сообщает в пятницу, 20 декабря, ГУП «Башавтотранс».
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Крупнейшая транспортная компания Башкирии намерена оценить вариант изменения маршрута движения автобуса №57а. Транспортникам поступило предложение о новой схеме движения. Автобус №57а связывает в Уфе районы больницы №21 и городского бурового управления, или Жуково и Олимпик Парк.

Специалисты указали, что приступили к изучению поступившего предложения. Судя по реакции подписчиков Telegram-канала перевозчика, предложенные перемены — по душе пассажирам. Сообщение о проработке варианта коррективы маршрута собрало более двух десятков лайков, что с учетом общего числа подписчиков чуть более 1200 — значительная часть.

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