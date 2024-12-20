Работу автобусного маршрута пересмотрят в Уфе

Специалисты указали, что приступили к изучению поступившего предложения. Судя по реакции подписчиков Telegram-канала перевозчика, предложенные перемены — по душе пассажирам. Сообщение о проработке варианта коррективы маршрута собрало более двух десятков лайков, что с учетом общего числа подписчиков чуть более 1200 — значительная часть.