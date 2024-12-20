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Posted 20 декабря, 10:59

Published 20 декабря, 10:59

Modified 20 декабря, 11:01

Updated 20 декабря, 11:01

Проезд со скидкой продлили в Башкирии

Проезд со скидкой продлили в Башкирии

20 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.
Скидки на проезд на общественном транспорте при оплате QR-кодом в Башкирии продлили до марта, сообщили Национальной системе платежных карт в пятницу, 20 декабря.

В Башкортостане действует акция — при оплате проезда на трамваях, троллейбусах и автобусах «Башавтотранса» QR-кодом жители получают скидку в ₽13. Так, билет на троллейбусе в Башкирии стоит ₽35, а при оплате QR-кодом картой банковской системы «Мир» стоимость составил всего ₽22 рубля.

Акцию продлили до марта 2025 года, однако уфимцы подшучивают в комментариях:

— Терминалы в автобусах работают через раз, а тут куар коды

— Водители автобусов так орать начинают из-за того что долго грузится банк… что хочется не скидку, а ещё 13 рублей доплатить, лишь бы не орали, — пишут местные в соцсетях.

В ответ на жалобы, в Нацсистеме платежных карт пообещали проконтролировать оснащение транспорта необходимым для оплаты оборудованием.

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