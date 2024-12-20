Проезд со скидкой продлили в Башкирии

Posted 20 декабря, 10:59
Published 20 декабря, 10:59
Modified 20 декабря, 11:01
Updated 20 декабря, 11:01
В Башкортостане действует акция — при оплате проезда на трамваях, троллейбусах и автобусах «Башавтотранса» QR-кодом жители получают скидку в ₽13. Так, билет на троллейбусе в Башкирии стоит ₽35, а при оплате QR-кодом картой банковской системы «Мир» стоимость составил всего ₽22 рубля.
Акцию продлили до марта 2025 года, однако уфимцы подшучивают в комментариях:
— Терминалы в автобусах работают через раз, а тут куар коды
— Водители автобусов так орать начинают из-за того что долго грузится банк… что хочется не скидку, а ещё 13 рублей доплатить, лишь бы не орали, — пишут местные в соцсетях.
В ответ на жалобы, в Нацсистеме платежных карт пообещали проконтролировать оснащение транспорта необходимым для оплаты оборудованием.
Ранее Mkset рассказал о графике общественного транспорта на Новогодних праздниках.