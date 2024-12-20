Причины алкоголизма у мужчин и женщин назвали уфимцам

Posted 20 декабря, 13:31
Published 20 декабря, 13:31
Modified 20 декабря, 13:33
Updated 20 декабря, 13:33
Мужской и женский алкоголизм имеет существенные различия, обусловленные физиологическими, психологическими и социальными особенностями.
У женщин алкоголь усваивается иначе, чем у представителей сильной половины человечества: одинаковые с «мужскими» дозы могут вызвать куда более сильное опьянение. Кроме того, жировая ткань, преобладающая в женском организме, задерживает алкоголь дольше, усиливая токсическое воздействие на внутренние органы.
Женский алкоголизм развивается быстрее, как и его последствия: быстрее повреждаются печень, сердце, сосуды и головной мозг. Кроме того, у женщин значительно выше риск гормональных нарушений, что может усугубить зависимость.
На психологическом уровне женский алкоголизм часто связан с эмоциональными переживаниями, такими как стресс, депрессия или чувство одиночества. Женщины чаще начинают пить в поисках эмоционального облегчения. При этом чувство вины и социальное осуждение у женщин выражены сильнее, чем у мужчин, что приводит к позднему обращению за помощью.
Мужчины же чаще начинают пить из-за социального давления или в компаниях. Для них алкоголь может быть способом демонстрации силы, статуса или способом расслабления после работы. Развитие зависимости у мужчин обычно более постепенное, но они чаще сталкиваются с агрессивным поведением, конфликтами и риском травм под влиянием алкоголя. С точки зрения лечения, мужчины также чаще склонны отрицать проблему.