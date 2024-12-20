mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 13:31

Published 20 декабря, 13:31

Modified 20 декабря, 13:33

Updated 20 декабря, 13:33

Причины алкоголизма у мужчин и женщин назвали уфимцам

Причины алкоголизма у мужчин и женщин назвали уфимцам

20 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.
Светлана Ганиева, психолог Республиканского наркодиспансера в Уфе, рассказала об отличиях мужского и женского алкоголизма — пишет UfaTime в пятницу, 20 декабря.

Мужской и женский алкоголизм имеет существенные различия, обусловленные физиологическими, психологическими и социальными особенностями.

У женщин алкоголь усваивается иначе, чем у представителей сильной половины человечества: одинаковые с «мужскими» дозы могут вызвать куда более сильное опьянение. Кроме того, жировая ткань, преобладающая в женском организме, задерживает алкоголь дольше, усиливая токсическое воздействие на внутренние органы.

Женский алкоголизм развивается быстрее, как и его последствия: быстрее повреждаются печень, сердце, сосуды и головной мозг. Кроме того, у женщин значительно выше риск гормональных нарушений, что может усугубить зависимость.

На психологическом уровне женский алкоголизм часто связан с эмоциональными переживаниями, такими как стресс, депрессия или чувство одиночества. Женщины чаще начинают пить в поисках эмоционального облегчения. При этом чувство вины и социальное осуждение у женщин выражены сильнее, чем у мужчин, что приводит к позднему обращению за помощью.

Мужчины же чаще начинают пить из-за социального давления или в компаниях. Для них алкоголь может быть способом демонстрации силы, статуса или способом расслабления после работы. Развитие зависимости у мужчин обычно более постепенное, но они чаще сталкиваются с агрессивным поведением, конфликтами и риском травм под влиянием алкоголя. С точки зрения лечения, мужчины также чаще склонны отрицать проблему.

Уфимцев просят не пить на Новый год
Узнать подробнее

Ранее уфимские врачи опровергли миф о существовании «безопасной» дозы алкоголя.

Читайте также:
Уфимцев просят пить больше водыКак будут работать поликлиники в Новый год в Уфе и БашкирииЗвонок Путину спас жительницу Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пьянство#Кумертау#Врачи#Белебей#Мелеуз#Янаул#Алкоголизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика