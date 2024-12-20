Причины алкоголизма у мужчин и женщин назвали уфимцам

Мужчины же чаще начинают пить из-за социального давления или в компаниях. Для них алкоголь может быть способом демонстрации силы, статуса или способом расслабления после работы. Развитие зависимости у мужчин обычно более постепенное, но они чаще сталкиваются с агрессивным поведением, конфликтами и риском травм под влиянием алкоголя. С точки зрения лечения, мужчины также чаще склонны отрицать проблему.