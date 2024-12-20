Подозрительный предмет нашли на вокзале в Иглино

Posted 20 декабря, 12:35
Published 20 декабря, 12:35
Modified 20 декабря, 12:37
Updated 20 декабря, 12:37
Согласно первоначальной информации от СМИ, мигающая находка привлекла внимание граждан. По итогу, на место происшествия якобы выехали необходимые службы для проверки ситуации и обеспечения безопасности.
В то же время пресс-служба линейного управления внутренних дел на транспорте не подтвердила информацию о подозрительном предмете. По предварительным данным, найденный объект оказался детской рацией, что могло стать причиной недоразумения среди горожан, которые обратились в полицию. Официальные комментарии от правоохранительных органов ожидаются позже.
Как ранее сообщал Mkset, В Башкирии в ноябре 2024 года произошла диверсия на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. В результате с рельсов сошло 22 вагона с углём, и многие из них перевернулись. Также взрыв повредил контактную сеть, опоры и само железнодорожное полотно.