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Posted 20 декабря, 12:35

Published 20 декабря, 12:35

Modified 20 декабря, 12:37

Updated 20 декабря, 12:37

Подозрительный предмет нашли на вокзале в Иглино

Подозрительный предмет нашли на вокзале в Иглино

20 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI.
На железнодорожном вокзале в Иглино якобы был обнаружен предмет с мигающими кнопками, что вызвало немедленное реагирование экстренных служб, сообщает в пятницу, 20 декабря, телеграмм-канал «Честный репортаж».

Согласно первоначальной информации от СМИ, мигающая находка привлекла внимание граждан. По итогу, на место происшествия якобы выехали необходимые службы для проверки ситуации и обеспечения безопасности.

В то же время пресс-служба линейного управления внутренних дел на транспорте не подтвердила информацию о подозрительном предмете. По предварительным данным, найденный объект оказался детской рацией, что могло стать причиной недоразумения среди горожан, которые обратились в полицию. Официальные комментарии от правоохранительных органов ожидаются позже.

Как ранее сообщал Mkset, В Башкирии в ноябре 2024 года произошла диверсия на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. В результате с рельсов сошло 22 вагона с углём, и многие из них перевернулись. Также взрыв повредил контактную сеть, опоры и само железнодорожное полотно.

Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
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