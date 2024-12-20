Подозрительный предмет нашли на вокзале в Иглино

Как ранее сообщал Mkset, В Башкирии в ноябре 2024 года произошла диверсия на участке между станциями Дёма и Черниковка под Уфой. В результате с рельсов сошло 22 вагона с углём, и многие из них перевернулись. Также взрыв повредил контактную сеть, опоры и само железнодорожное полотно.