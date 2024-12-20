ДУМ России предложили закрыть за многоженство

Posted 20 декабря, 10:18
Published 20 декабря, 10:18
Modified 20 декабря, 10:21
Updated 20 декабря, 10:21
«Любая организация, которая делает громкие заявления, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать свое существование», — громко заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель российского информационного интернет-телеканал Царьград Андрей Пинчук.
Таким образом полковник запаса отреагировал на разрешение Духовным управлением мусульман России религиозного многоженства. О котором сообщили в СМИ 19 декабря.
Исходя из заявления Аляутдинова, Совет ученых-богословов улемов позволил мусульманам России иметь 4 жены в заключенных религиозных браках. Главным условием для этого является равное отношение ко всем супругам. Поводом для многоженства является неспособность жены к деторождению, а также «иные объективные причины». Все жены при этом должны быть поставлены в известность о браках своего мужа.
В первую очередь Андрей Пинчук обратил внимание на то, что многоженство противоречит Конституции РФ.
Также он отметил, что ДУМ должен содержать в своей структуре органы, занимающиеся профилактикой экстремизма. Задача которой — недопущение и уничтожение его в исламской среде. А также отметил, что такие организации должны принимать участие в продвижении интересов нашей страны в Сирии, Турции или Иране.
«Любая организация, которая делает громкие заявления, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать свое существование. К ним относится и заявление о допустимости многоженства в России. Если вы считаете, что ваше представление о религиозных аспектах выше, чем Конституция, то в этой стране вам просто делать нечего!» — заявил Пинчук.