ДУМ России предложили закрыть за многоженство

Исходя из заявления Аляутдинова, Совет ученых-богословов улемов позволил мусульманам России иметь 4 жены в заключенных религиозных браках. Главным условием для этого является равное отношение ко всем супругам. Поводом для многоженства является неспособность жены к деторождению, а также «иные объективные причины». Все жены при этом должны быть поставлены в известность о браках своего мужа.