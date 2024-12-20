Пермская ЦБК инвестирует в будущее пермских школьников

Posted 20 декабря, 09:58
Published 20 декабря, 09:58
Modified 20 декабря, 09:58
Updated 20 декабря, 09:58
Также компания принимает участие в реализации концепции школы осознанного выбора, ученикам оказывают поддержку в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.
Недавно при содействии федеральных и краевых властей в школе проведен капитальный ремонт. В его рамках обновлены все коммуникации, фасад, крыша и внутренние помещения школы, организован центр детских инициатив и сформированы отдельные пространства для кадетов.
18 декабря с результатами ремонта прибыл ознакомиться губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона побывал в обновленных учебных аудиториях, побеседовал со школьниками и рекомендовал старшеклассникам приглядеться к ПЦБК как к потенциальному месту работы в будущем.
ПЦБК является главным социальным партнером школы № 123. В школе действует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям предлагаются дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профессиональные пробы, а также ознакомление с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта дети могут бесплатно заниматься самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжами.
Компания также серьезно занимается патриотическим воспитанием: на базе школы имеются четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне, проводятся уроки мужества.