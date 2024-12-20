Пермская ЦБК инвестирует в будущее пермских школьников

18 декабря с результатами ремонта прибыл ознакомиться губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона побывал в обновленных учебных аудиториях, побеседовал со школьниками и рекомендовал старшеклассникам приглядеться к ПЦБК как к потенциальному месту работы в будущем.