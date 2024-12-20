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Posted 20 декабря, 09:58

Published 20 декабря, 09:58

Modified 20 декабря, 09:58

Updated 20 декабря, 09:58

Пермская ЦБК инвестирует в будущее пермских школьников

Пермская ЦБК инвестирует в будущее пермских школьников

20 декабря 2024, 09:58
Фото: ПЦБК.
Пермская ЦБК продолжает активно сотрудничать со школой № 123 в микрорайоне Бумкомбинат. В рамках этого партнерства осуществляются разные образовательные проекты.

Также компания принимает участие в реализации концепции школы осознанного выбора, ученикам оказывают поддержку в будущем профессиональном самоопределении. Об этом пишет properm.

Недавно при содействии федеральных и краевых властей в школе проведен капитальный ремонт. В его рамках обновлены все коммуникации, фасад, крыша и внутренние помещения школы, организован центр детских инициатив и сформированы отдельные пространства для кадетов.

18 декабря с результатами ремонта прибыл ознакомиться губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона побывал в обновленных учебных аудиториях, побеседовал со школьниками и рекомендовал старшеклассникам приглядеться к ПЦБК как к потенциальному месту работы в будущем.

ПЦБК является главным социальным партнером школы № 123. В школе действует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям предлагаются дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профессиональные пробы, а также ознакомление с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.

Кроме того, ПЦБК в партнерстве с пермским филиалом Российского союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «Лига ПЦБК». В рамках этого проекта дети могут бесплатно заниматься самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжами.

Компания также серьезно занимается патриотическим воспитанием: на базе школы имеются четыре кадетских класса, где проходят дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне, проводятся уроки мужества.

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