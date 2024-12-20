mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 10:28

Published 20 декабря, 10:28

Modified 20 декабря, 10:30

Updated 20 декабря, 10:30

Лучшая лопата для уборки глубокого снега. Fiskars, Cycle или самодельная?

Лучшая лопата для уборки глубокого снега. Fiskars, Cycle или самодельная?

20 декабря 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney. Лучшая лопата для уборки глубокого снега. Fiskars, Cycle или самодельная?
Когда зима приходит с большой силой, а снега приходится убирать много, важно правильно выбрать инструмент. Какие лопаты лучше всего справляются с этим заданием, какие из них долговечны и не сломаются при минусовых температурах? Разбираемся на примере нескольких моделей и советов.

Для жителей регионов с обильными снегопадами, выбор лопаты становится не менее важным, чем выбор садовых инструментов для летнего сезона. Вспомнив своё детство, можно отметить, что в то время большинство использовали лопаты с фанерными лезвиями и жестяной каёмкой.

— Эти лопаты были удобные, но тяжелые и неэффективные. Снег налипал, и убирать им было тяжело, — вспоминает Денис Сафронов на канале «Садовый эксперт».

Такие лопаты хоть и были недорогими, но в условиях обильного снега требовали значительных усилий.

На самом деле, для долгосрочной и удобной работы такие лопаты — не лучший выбор.

— Лопаты с фанерой, как и металлические, имеют слабые места: когда снег прилипает, соскрести его становится проблемой, — поясняет опытный садовод.

Но как же выбрать более современный и удобный инструмент?

Какие лопаты подойдут для разных условий?Какие лопаты подойдут для разных условий?
Какие лопаты подойдут для разных условий?. Фото: Изображение Midjourney

Какие лопаты подойдут для разных условий?

Одним из оптимальных вариантов является лопата с деревянной ручкой и прочным пластиковым лезвием. Денис уже более 10 лет использует такую модель Fiskars и считает её наилучшей для большинства задач.

— Она очень крепкая, удобно лежит в руке, и с ней комфортно работать даже при низких температурах, — делится он опытом.

Важное преимущество этой лопаты — она не перегревается на солнце, как это бывает с металлическими лезвиями, и не скользит, даже когда снег влажный.

Также стоит обратить внимание на модели с отстёгивающимися ручками Cycle, что позволяет легко транспортировать их, например, в автомобиле. Но есть одно «но»: такие лопаты могут ломаться в условиях сильного мороза, когда снег становится особенно твёрдым.

— Те лопаты, которые я тестировал с отстегивающимися частями, ломались на первом морозе, когда снег слишком твёрдый, — отметил Сафронов.

Что стоит учитывать при выборе лопаты?

Для глубокой очистки снега или работы с ледяными наростами лучше всего подойдут лопаты из высококачественной стали, как те, что изготавливаются из резцовой стали.

— Такие лопаты не гнутся и не ломаются, а хорошо справляются с плотным и старым снегом, Они идеально подходят для того, чтобы очищать труднодоступные участки, например, если снег слишком утрамбован или покрыт льдом, — объясняет Денис.

Тем не менее, для лёгких, свежих снежных осадков лучше выбрать пластиковую лопату, которая будет легче в использовании. Модели Fiskars с широкими лезвиями отлично подходят для уборки небольших сугробов, но они не предназначены для работы с глубоким снегом, поскольку нагрузка на спину будет слишком высокой.

Что стоит учитывать при выборе лопаты?Что стоит учитывать при выборе лопаты?
Что стоит учитывать при выборе лопаты?. Фото: Изображение Midjourney

Какую лопату выбрать для дачи и сада?

В России выбор лопаты для сада и улицы также зависит от того, какой тип снега вам предстоит убирать. В некоторых регионах, например, в Сибири или на Урале, где зимой часто выпадает мокрый снег, очень важно выбирать лопату, которая не будет прилипать к снегу. В таких случаях, лопаты с пластиковым лезвием или с антифрикционным покрытием, такими как модель Fiskars, подойдут лучше всего.

Что касается стоимости, то лопаты Fiskars можно найти в магазинах за сумму около 1000–1500 рублей. В то время как более дешёвые модели, такие как те же самодельные лопаты из фанеры, обойдутся значительно дешевле, но их эффективность и долговечность оставляют желать лучшего.

Что нужно помнить при выборе лопаты?

При выборе лопаты, важно не только ориентироваться на цену, но и учитывать долговечность, удобство в работе, а также тип снега, с которым вам предстоит сталкиваться.

— Если хотите сэкономить силы и время, лучше выбрать качественную лопату, которая будет служить вам много лет, — подытоживает Денис.

В итоге, выбор лопаты зависит от вашего региона, условий работы и личных предпочтений. Но одно можно сказать точно: хорошая лопата стоит своих денег, так как она сэкономит вам время и силы, которые можно потратить на более приятные занятия.

Секретное оружие против соли на ботинках: попроверяем народные методы из СССР
Узнать подробнее
Читайте также:
Забыла про лопату и боли в спине — научилась использовать противогололедный реагегентКупила эту лопату — снег убирается как по маслу! 5 лучших моделей для вашего участкаСептик во льдах: что делать, когда система замерзла и все пошло не туда
#Ольга Харина#Снег#Уборка снега#Зима#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика