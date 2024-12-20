Лучшая лопата для уборки глубокого снега. Fiskars, Cycle или самодельная?

Posted 20 декабря, 10:28
Published 20 декабря, 10:28
Modified 20 декабря, 10:30
Updated 20 декабря, 10:30
Для жителей регионов с обильными снегопадами, выбор лопаты становится не менее важным, чем выбор садовых инструментов для летнего сезона. Вспомнив своё детство, можно отметить, что в то время большинство использовали лопаты с фанерными лезвиями и жестяной каёмкой.
— Эти лопаты были удобные, но тяжелые и неэффективные. Снег налипал, и убирать им было тяжело, — вспоминает Денис Сафронов на канале «Садовый эксперт».
Такие лопаты хоть и были недорогими, но в условиях обильного снега требовали значительных усилий.
На самом деле, для долгосрочной и удобной работы такие лопаты — не лучший выбор.
— Лопаты с фанерой, как и металлические, имеют слабые места: когда снег прилипает, соскрести его становится проблемой, — поясняет опытный садовод.
Но как же выбрать более современный и удобный инструмент?
Одним из оптимальных вариантов является лопата с деревянной ручкой и прочным пластиковым лезвием. Денис уже более 10 лет использует такую модель Fiskars и считает её наилучшей для большинства задач.
— Она очень крепкая, удобно лежит в руке, и с ней комфортно работать даже при низких температурах, — делится он опытом.
Важное преимущество этой лопаты — она не перегревается на солнце, как это бывает с металлическими лезвиями, и не скользит, даже когда снег влажный.
Также стоит обратить внимание на модели с отстёгивающимися ручками Cycle, что позволяет легко транспортировать их, например, в автомобиле. Но есть одно «но»: такие лопаты могут ломаться в условиях сильного мороза, когда снег становится особенно твёрдым.
— Те лопаты, которые я тестировал с отстегивающимися частями, ломались на первом морозе, когда снег слишком твёрдый, — отметил Сафронов.
Для глубокой очистки снега или работы с ледяными наростами лучше всего подойдут лопаты из высококачественной стали, как те, что изготавливаются из резцовой стали.
— Такие лопаты не гнутся и не ломаются, а хорошо справляются с плотным и старым снегом, Они идеально подходят для того, чтобы очищать труднодоступные участки, например, если снег слишком утрамбован или покрыт льдом, — объясняет Денис.
Тем не менее, для лёгких, свежих снежных осадков лучше выбрать пластиковую лопату, которая будет легче в использовании. Модели Fiskars с широкими лезвиями отлично подходят для уборки небольших сугробов, но они не предназначены для работы с глубоким снегом, поскольку нагрузка на спину будет слишком высокой.
В России выбор лопаты для сада и улицы также зависит от того, какой тип снега вам предстоит убирать. В некоторых регионах, например, в Сибири или на Урале, где зимой часто выпадает мокрый снег, очень важно выбирать лопату, которая не будет прилипать к снегу. В таких случаях, лопаты с пластиковым лезвием или с антифрикционным покрытием, такими как модель Fiskars, подойдут лучше всего.
Что касается стоимости, то лопаты Fiskars можно найти в магазинах за сумму около 1000–1500 рублей. В то время как более дешёвые модели, такие как те же самодельные лопаты из фанеры, обойдутся значительно дешевле, но их эффективность и долговечность оставляют желать лучшего.
При выборе лопаты, важно не только ориентироваться на цену, но и учитывать долговечность, удобство в работе, а также тип снега, с которым вам предстоит сталкиваться.
— Если хотите сэкономить силы и время, лучше выбрать качественную лопату, которая будет служить вам много лет, — подытоживает Денис.
В итоге, выбор лопаты зависит от вашего региона, условий работы и личных предпочтений. Но одно можно сказать точно: хорошая лопата стоит своих денег, так как она сэкономит вам время и силы, которые можно потратить на более приятные занятия.
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