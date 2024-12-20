Лучшая лопата для уборки глубокого снега. Fiskars, Cycle или самодельная?

В России выбор лопаты для сада и улицы также зависит от того, какой тип снега вам предстоит убирать. В некоторых регионах, например, в Сибири или на Урале, где зимой часто выпадает мокрый снег, очень важно выбирать лопату, которая не будет прилипать к снегу. В таких случаях, лопаты с пластиковым лезвием или с антифрикционным покрытием, такими как модель Fiskars, подойдут лучше всего.