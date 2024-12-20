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Posted 20 декабря, 08:00

Published 20 декабря, 08:00

Modified 20 декабря, 08:00

Updated 20 декабря, 08:00

Насыщенные выходные ждут уфимцев

Куда сходить в Уфе на выходных

20 декабря 2024, 08:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

Насыщенные выходные ждут уфимцев

Рассказываем, чем скрасить последний перед новогодними праздниками уик-энд, 21–22 декабря — строим маршрут на субботу и воскресенье.

Бесплатный кинопоказ фильма «Тени в раю» (16+)

  • Где: Центр «Артерия»;
  • Когда: 20 декабря, 19:00.
Артхаусный фильм финского кинорежиссёра повествует о любви мусорщика и продавщицы магазина. Главный герой проживает жизнь «от зарплаты до зарплаты» и живёт несчастно, но не желает ничего менять, пока однажды в судьба не преподносит ему резкий поворот.

Рождественские вечера в филармонии (12+)

  • Где: Башгосфилармония им. Х. Ахметова (Гоголя, 58);
  • Когда: 21 декабря — 8 января;
«Для уфимцев и гостей столицы будет представлен целый фейерверк из органной, хоровой, камерной, этнической и джазовой музыки, а также искусства художественного слова.»

Катки Уфы

Весело провести выходные можно на одном из множества катков Уфы. В 2024 году в городе будут функционировать почти 30 ледовых площадок.

Бесплатный концерт классической музыки (12+)

  • Где: Концертный зал им. Ф. Шаляпина (Ленина, 14);
  • Когда: 21 декабря, 17:00.
Концерт студентов кафедры камерного и концертмейстерского искусства, класс доцента Рзаевой Т. Ф. В концерте принимают участие солисты и артисты хора БГАТОиБ: заслуженный артист РФ и РБ Руслан Хабибуллин, заслуженная артистка РБ Эльвира Алькина, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Регина Бердигулова и Гузель Усманова.

Бесплатный концерт камерно-инструментальной музыки (12+)

  • Где: Концертный зал им. Ф. Шаляпина (Ленина, 14);
  • Когда: 21 декабря, 15:30.
Прозвучат произведения Л. Бетховена, М. Глинки, С. Рахманинова, А. Гречанинова, Г. Свиридова.

Благотворительная акция «Ищу человека!» (12+)

  • Где: Парк им. Лесоводов Башкирии;
  • Когда: 21 декабря, 12:00.
Главная цель акции — помощь бездомным собакам. Участником может стать каждый, кому небезразлична судьба четвероногих. В программе: поиск хозяев для собак, бесплатный приём ветеринаров, сбор пожертвований, показательные выступления центров дрессировки, концертная программа, урок доброты, детские игры, конкурсы и угощения.

Детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+)

  • Где: Культурный центр «Атайсал» (Кустарная, 17);
  • Когда: 21 декабря, 11:00, 14:00.

Торжественное открытие ледового городка (6+);

  • Где: Площадь парка «Волна» (Ахметова, 299 А);
  • Когда: 20 декабря, 17:00.

Ещё одно открытие ледового городка (6+);

  • Где: Площадь Трудовой доблести (Машиностроителей, 10);
  • Когда: 20 декабря, 17:00.
«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе
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