Куда сходить в Уфе на выходных

Posted 20 декабря, 08:00
Published 20 декабря, 08:00
Modified 20 декабря, 08:00
Updated 20 декабря, 08:00
Бесплатный кинопоказ фильма «Тени в раю» (16+)
Артхаусный фильм финского кинорежиссёра повествует о любви мусорщика и продавщицы магазина. Главный герой проживает жизнь «от зарплаты до зарплаты» и живёт несчастно, но не желает ничего менять, пока однажды в судьба не преподносит ему резкий поворот.
Рождественские вечера в филармонии (12+)
«Для уфимцев и гостей столицы будет представлен целый фейерверк из органной, хоровой, камерной, этнической и джазовой музыки, а также искусства художественного слова.»
Катки Уфы
Весело провести выходные можно на одном из множества катков Уфы. В 2024 году в городе будут функционировать почти 30 ледовых площадок.
Бесплатный концерт классической музыки (12+)
Концерт студентов кафедры камерного и концертмейстерского искусства, класс доцента Рзаевой Т. Ф. В концерте принимают участие солисты и артисты хора БГАТОиБ: заслуженный артист РФ и РБ Руслан Хабибуллин, заслуженная артистка РБ Эльвира Алькина, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Регина Бердигулова и Гузель Усманова.
Бесплатный концерт камерно-инструментальной музыки (12+)
Прозвучат произведения Л. Бетховена, М. Глинки, С. Рахманинова, А. Гречанинова, Г. Свиридова.
Благотворительная акция «Ищу человека!» (12+)
Главная цель акции — помощь бездомным собакам. Участником может стать каждый, кому небезразлична судьба четвероногих. В программе: поиск хозяев для собак, бесплатный приём ветеринаров, сбор пожертвований, показательные выступления центров дрессировки, концертная программа, урок доброты, детские игры, конкурсы и угощения.
Детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+)
Торжественное открытие ледового городка (6+);
Ещё одно открытие ледового городка (6+);