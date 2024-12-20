Куда сходить в Уфе на выходных

Насыщенные выходные ждут уфимцев

Рассказываем, чем скрасить последний перед новогодними праздниками уик-энд, 21–22 декабря — строим маршрут на субботу и воскресенье.

Бесплатный кинопоказ фильма «Тени в раю» (16+) Где: Центр «Артерия»;

Когда: 20 декабря, 19:00. Артхаусный фильм финского кинорежиссёра повествует о любви мусорщика и продавщицы магазина. Главный герой проживает жизнь «от зарплаты до зарплаты» и живёт несчастно, но не желает ничего менять, пока однажды в судьба не преподносит ему резкий поворот. Рождественские вечера в филармонии (12+) Где: Башгосфилармония им. Х. Ахметова (Гоголя, 58);

Когда: 21 декабря — 8 января; «Для уфимцев и гостей столицы будет представлен целый фейерверк из органной, хоровой, камерной, этнической и джазовой музыки, а также искусства художественного слова.» Полная программа. Катки Уфы Где: полный список ледовых площадок города смотрите в публикации Mkset. Весело провести выходные можно на одном из множества катков Уфы. В 2024 году в городе будут функционировать почти 30 ледовых площадок. Бесплатный концерт классической музыки (12+)

Где: Концертный зал им. Ф. Шаляпина (Ленина, 14);

Когда: 21 декабря, 17:00. Концерт студентов кафедры камерного и концертмейстерского искусства, класс доцента Рзаевой Т. Ф. В концерте принимают участие солисты и артисты хора БГАТОиБ: заслуженный артист РФ и РБ Руслан Хабибуллин, заслуженная артистка РБ Эльвира Алькина, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Регина Бердигулова и Гузель Усманова. Бесплатный концерт камерно-инструментальной музыки (12+)

Где: Концертный зал им. Ф. Шаляпина (Ленина, 14);

Когда: 21 декабря, 15:30. Прозвучат произведения Л. Бетховена, М. Глинки, С. Рахманинова, А. Гречанинова, Г. Свиридова. Благотворительная акция «Ищу человека!» (12+)

Где: Парк им. Лесоводов Башкирии;

Когда: 21 декабря, 12:00. Главная цель акции — помощь бездомным собакам. Участником может стать каждый, кому небезразлична судьба четвероногих. В программе: поиск хозяев для собак, бесплатный приём ветеринаров, сбор пожертвований, показательные выступления центров дрессировки, концертная программа, урок доброты, детские игры, конкурсы и угощения. Детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+) Где: Культурный центр «Атайсал» (Кустарная, 17);

Когда: 21 декабря, 11:00, 14:00. Торжественное открытие ледового городка (6+); Где: Площадь парка «Волна» (Ахметова, 299 А);

Когда: 20 декабря, 17:00. Ещё одно открытие ледового городка (6+); Где: Площадь Трудовой доблести (Машиностроителей, 10);

Когда: 20 декабря, 17:00. «Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе Узнать подробнее Читайте также: Уфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый год Названа цена Нового года в Уфе Уфимские Бонни и Клайд украли Новый год