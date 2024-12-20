Грипп H1N1 пришел в Башкирию

Posted 20 декабря, 06:27
Published 20 декабря, 06:27
Modified 20 декабря, 09:32
Updated 20 декабря, 09:32
Согласно последним данным мониторинга, наряду с COVID-19 и риновирусами в регионе появился вирус гриппа. На данный момент доминирует тип A (H1N1), что является обычным явлением для начала сезона простуд.
— За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 24,6 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, из которых доля детского населения составляет 48,6%, — комментирует Роспотребнадзор РБ.
Специалисты отмечают, что несмотря на падение на 1,8% в статистике заболеваемости, стоит помнить о мерах профилактики. К ним относятся использование масок в общественных местах, регулярное мытье рук с мылом, избегание контактов с больными людьми и проветривание помещений. Особо острожными стоит быть в период школьных каникул и новогодних праздников, когда увеличивается посещение мест массового пребывания. Например, ТРЦ или кинотеатров.
Свиной грипп (грипп типа А/H1N1) — это острое респираторное инфекционное заболевание, характеризующееся внезапным началом, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания, вызываемое новым высокопатогенным вирусом гриппа типа А подтипа H1N1.
Как ранее сообщал Mkset, масштабная диспансеризация в регионе выявила серьезные проблемы со здоровьем у значительной части населения.