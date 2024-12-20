Грипп H1N1 пришел в Башкирию

Специалисты отмечают, что несмотря на падение на 1,8% в статистике заболеваемости, стоит помнить о мерах профилактики. К ним относятся использование масок в общественных местах, регулярное мытье рук с мылом, избегание контактов с больными людьми и проветривание помещений. Особо острожными стоит быть в период школьных каникул и новогодних праздников, когда увеличивается посещение мест массового пребывания. Например, ТРЦ или кинотеатров.