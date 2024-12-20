Фармкомпания объявила о начале продаж российского препарата от ожирения

Posted 20 декабря, 07:52
Published 20 декабря, 07:52
Modified 20 декабря, 07:52
Updated 20 декабря, 07:52
Первые партии лекарственного средства уже поставлены в аптеки по всей России, а стоимость полного курса лечения будет на треть ниже, чем терапия аналогичными отечественными препаратами, пишет rosbalt.ru.
Это лекарственное средство предназначено прежде всего для людей с лишним весом и ожирением. Представители компании «Промомед» отметили, что оно не только способствует снижению массы тела, но и корректирует нарушения, которые лежат в основе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — основных причин смертности в РФ.
Генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов подчеркнул, что главной задачей компании является обеспечение населения России доступными и качественными лекарствами. Эти инициативы помогают не только поддерживать здоровье, но и значительно повышают качество жизни граждан. Выход нового препарата на рынок является примером импортозамещения полного цикла: все, от субстанции до удобной шприц-ручки, производится на площадках компании.
Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сказал, что около 40 миллионов граждан страны страдают от избыточного веса, что может спровоцировать различные заболевания.
Ожирение представляет собой значительную угрозу для здоровья: в 3-4 раза чаще развиваются гипертония, сахарный диабет 2-го типа и ишемическая болезнь сердца, а также ряд онкологических заболеваний, в том числе рак груди и кишечника. Кроме того, ожирение может привести к преждевременной смерти, ухудшению качества жизни и росту финансовых затрат на лечение сопутствующих заболеваний.
Врачи акцентируют внимание на том, что для эффективной борьбы с лишним весом необходим комплексный подход, включающий изменение образа жизни, правильное питание, физические нагрузки и, при необходимости, применение медикаментозной терапии.