Фармкомпания объявила о начале продаж российского препарата от ожирения

Ожирение представляет собой значительную угрозу для здоровья: в 3-4 раза чаще развиваются гипертония, сахарный диабет 2-го типа и ишемическая болезнь сердца, а также ряд онкологических заболеваний, в том числе рак груди и кишечника. Кроме того, ожирение может привести к преждевременной смерти, ухудшению качества жизни и росту финансовых затрат на лечение сопутствующих заболеваний.