Уголовники будут жить в Уфе рядом со школами и детсадами: за и против

Горожане напомнили о недавних событиях в Белорецком районе, где двое бывших заключенных устроились на работу к местным фермерам, а потом ради денег убили своих работодателей, семейную пару. В петиции они попросили либо закрыть и перенести центр для бывших заключенных из этого места, либо переоборудовать его в школу или детсад, поскольку в районе их не хватает.