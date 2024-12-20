Уголовники будут жить в Уфе рядом со школами и детсадами: за и против

Posted 20 декабря, 09:26
Published 20 декабря, 09:26
Modified 20 декабря, 12:31
Updated 20 декабря, 12:31
Башкирия стала одним из 11 регионов, где реализуют проект по ресоциализации граждан, вернувшихся из мест заключения. Центр пробации (так называется новое социальное учреждение) открыли в Черниковке на Комарова, 47. Чиновники считают это событие полезным с точки зрения решения проблемы дефицита кадров, горожане возражают против соседства с бывшими насильниками и убийцами. Мы решили выслушать все стороны и обратились к эксперту-психологу.
— Это еще один из федеральных пилотов, и, думается, один из по-настоящему гуманных, — высказалась в своем телеграм-канале министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. — Центр пробации станет домом, ресурсным центром, точкой опоры для людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Людей, у которых слабые социальные связи или их нет вовсе, нет работы, а часто и жилья, некрепка надежда на возможность зажить другой жизнью.
Во время открытия центра она обосновала свою точку зрения более эмоционально. Подопечных нового центра необходимо «пригреть, обогреть, поставить на путь истинный, дать работу и желательно вообще женить». Она связала деятельность нового социального учреждения с решением двух проблем, демографической и кадровой.
Ленара Иванова обратила внимание на дефицит «нормальных мужиков с рабочими руками», которых с помощью центра надо вернуть социуму. Министр надеется, что с помощью местной власти в Орджоникидзевском районе появятся просто «нормальные рабочие руки».
Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Азамат Абдрахманов на рабочем совещании в связи с открытием центра уточнил, что в центре пробации ежегодно смогут получать помощь до 40 человек.
— Это в основном те люди, у которых полностью утрачены социальные связи и им некуда возвращаться, — сказал вице-премьер. — Здесь они могут оставаться жить до 11 месяцев, за это время пройти курс обучения или повысить квалификацию, трудоустроиться, найти жилье — словом, войти в нормальный ритм жизни.
Добавим, финансировать Центр пробации будут за счет республиканского бюджета. Какие суммы на это запланированы, вице-премьер не сообщил. Бывшим заключенным, потерявшим социальные связи, будут помогать юристы, психологи и другие специалисты.
Сразу после появления новостей об открытии центра, где будут возвращать к нормальной жизни бывших заключенных, в соцсетях развернулись бурные дискуссии. В результате появилась петиция против этого центра, которую за пару дней подписали более 5 000 человек.
В петиции от имени жителей Орджоникидзевского района Уфы и родителей детей данного района были высказаны возражения насчет выбора места для этого социального центра.
«Выбранное для него место вызывает сомнения, — говорится в петиции. — Оно находится в непосредственной близости от жилых кварталов, детских садов, школ и мест массового пребывания граждан». По словам авторов обращения, в школах, которые находятся рядом с центром, учатся более 3 тысяч детей.
Горожане перечислили близлежащие образовательные учреждения: школа №61 (500 метров), гимназия №86 (800 метров), лицей №62 (700 метров), Школа Искусств (Кольцевая 49), детсады: №171, №80 №44. Кроме того, нельзя забывать и о детях, которые живут в десятке домов на улицах Максима Горького, Льва Толстого и Мира, а также
По словам авторов петиции, открытие Центра представляет угрозу жизни и безопасности горожан и детей района, повлияет на качество жизни горожан и создаст риски для их здоровья и благополучия.
Горожане напомнили о недавних событиях в Белорецком районе, где двое бывших заключенных устроились на работу к местным фермерам, а потом ради денег убили своих работодателей, семейную пару. В петиции они попросили либо закрыть и перенести центр для бывших заключенных из этого места, либо переоборудовать его в школу или детсад, поскольку в районе их не хватает.
Почему не было общественных слушаний, возмущаются горожане, почему не спросили мнение людей, кто живет рядом. А под постом министра семьи сразу появились негативные комментарии.
— В этом дворе находится музыкальная школа, как отпускать детей одних? — пишет уфимка с ником Anastasia.
— Этот центр открылся в спальном районе где очень много семей с детьми, мы боимся за своих детей! — беспокоится Элина.
— Вы не можете ручаться за этих людей на 200%, так и не подселяйте к нам таких соседей. В нынешнее время и так страшно, а тут ещё и это, — высказалась Анна.
—Да, возможно, там есть те, кто исправился, но статистика говорит об обратном, это скорее исключение. Как теперь гулять с детьми, внуками, да и просто перед сном на свежем воздухе? Вы антинародные какие-то, — возмущается Лира.
После такого общественного резонанса городские власти решили провести встречу с местными жителями 20 декабря в администрации Орджоникидзевского района.
Психолог Алиса Курамшина рассмотрела ситуацию с точки зрения науки.
Полностью гарантировать безопасность невозможно, считает эксперт.
— Люди, вышедшие из мест лишения свободы, могут испытывать различные трудности при адаптации к обычной жизни, — говорит Алиса Курамшина. — Некоторые из них действительно готовы начать новую жизнь без правонарушений, однако у других могут сохраняться криминальные наклонности. Риск рецидива существует, хотя он варьируется в зависимости от личности, обстоятельств освобождения и условий реабилитации.
Реабилитационные центры создаются именно для того, чтобы снизить этот риск путем социальной поддержки, психологической помощи и обучения новым навыкам, напоминает психолог. Однако эффективность таких программ зависит от множества факторов, включая качество работы специалистов, индивидуальные особенности каждого бывшего осужденного и их готовность к изменениям.
— Опасения горожан вполне понятны. «Даже если вероятность насилия со стороны бывших заключенных невелика, родители склонны преувеличивать риски, так как инстинкт защиты ребенка является одним из самых сильных, — отмечает Алиса Курамшина.
Эксперт также отмечает, что осложняет ситуацию и то, что общественное мнение часто склонно рассматривать бывших преступников как потенциально опасных людей, независимо от их готовности к исправлению. «Это приводит к тому, что родители боятся, что их дети окажутся в зоне риска просто потому, что находятся поблизости от таких людей».
Мешает объективному восприятию отсутствие информации и эмоциональный резонанс, добавляет эксперт. Многие родители могут не иметь полного представления о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности в центре пробации. Недостаток информации порождает страх перед неизвестным. А страх перед насильственными преступлениями, такими как случай с Анваром Масалимовым, усиливает тревожность общества. Даже если такие случаи редки, они остаются в памяти и усиливают восприятие опасности.
Напомним, 19 декабря на свободу вышел уфимец Анвар Масалимов, который за свои 60 с лишним лет трижды совершал убийства: выходил на свободу и через короткое время вновь убивал.
— Резюмируя, можно сказать, что строительство подобных центров необходимо и они всегда будут находиться рядом с теми, кто будет недоволен таким соседством. Поскольку социальная реабилитация невозможна без самого социума, — приходит к выводу эксперт.