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Posted 20 декабря, 09:26

Published 20 декабря, 09:26

Modified 20 декабря, 12:31

Updated 20 декабря, 12:31

Центр пробации в Уфе вызвал споры

Уголовники будут жить в Уфе рядом со школами и детсадами: за и против

20 декабря 2024, 09:26
Фото: 1MI. Центр пробации в Уфе вызвал споры
В Уфе во вторник, 17 декабря, открыли Центр пробации бывших заключенных, где их будут готовить к возвращению к нормальной жизни. Это вызвало возмущение граждан. Корреспондент Mkset выслушал мнения в этой громкой истории.

Башкирия стала одним из 11 регионов, где реализуют проект по ресоциализации граждан, вернувшихся из мест заключения. Центр пробации (так называется новое социальное учреждение) открыли в Черниковке на Комарова, 47. Чиновники считают это событие полезным с точки зрения решения проблемы дефицита кадров, горожане возражают против соседства с бывшими насильниками и убийцами. Мы решили выслушать все стороны и обратились к эксперту-психологу.

Ленара Иванова на открытии Центра пробации в УфеЛенара Иванова на открытии Центра пробации в Уфе
Ленара Иванова на открытии Центра пробации в Уфе. Фото: пресс-служба правительства РБ

Аргументы «за»: Центр поможет обрести новые рабочие руки

— Это еще один из федеральных пилотов, и, думается, один из по-настоящему гуманных, — высказалась в своем телеграм-канале министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова. — Центр пробации станет домом, ресурсным центром, точкой опоры для людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Людей, у которых слабые социальные связи или их нет вовсе, нет работы, а часто и жилья, некрепка надежда на возможность зажить другой жизнью.

Во время открытия центра она обосновала свою точку зрения более эмоционально. Подопечных нового центра необходимо «пригреть, обогреть, поставить на путь истинный, дать работу и желательно вообще женить». Она связала деятельность нового социального учреждения с решением двух проблем, демографической и кадровой.

Ленара Иванова обратила внимание на дефицит «нормальных мужиков с рабочими руками», которых с помощью центра надо вернуть социуму. Министр надеется, что с помощью местной власти в Орджоникидзевском районе появятся просто «нормальные рабочие руки».

Руководитель аппарата правительства, вице-премьер Азамат Абдрахманов на рабочем совещании в связи с открытием центра уточнил, что в центре пробации ежегодно смогут получать помощь до 40 человек.

— Это в основном те люди, у которых полностью утрачены социальные связи и им некуда возвращаться, — сказал вице-премьер. — Здесь они могут оставаться жить до 11 месяцев, за это время пройти курс обучения или повысить квалификацию, трудоустроиться, найти жилье — словом, войти в нормальный ритм жизни.

Добавим, финансировать Центр пробации будут за счет республиканского бюджета. Какие суммы на это запланированы, вице-премьер не сообщил. Бывшим заключенным, потерявшим социальные связи, будут помогать юристы, психологи и другие специалисты.

Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.
Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.
Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.
Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.
Так выглядит уфимский Центр пробации внутри.. Фото: пресс-служба правительства РБ

Аргументы «против»: Бывшие заключенные опасны для окружающих

Сразу после появления новостей об открытии центра, где будут возвращать к нормальной жизни бывших заключенных, в соцсетях развернулись бурные дискуссии. В результате появилась петиция против этого центра, которую за пару дней подписали более 5 000 человек.

В петиции от имени жителей Орджоникидзевского района Уфы и родителей детей данного района были высказаны возражения насчет выбора места для этого социального центра.

«Выбранное для него место вызывает сомнения, — говорится в петиции. — Оно находится в непосредственной близости от жилых кварталов, детских садов, школ и мест массового пребывания граждан». По словам авторов обращения, в школах, которые находятся рядом с центром, учатся более 3 тысяч детей.

Горожане перечислили близлежащие образовательные учреждения: школа №61 (500 метров), гимназия №86 (800 метров), лицей №62 (700 метров), Школа Искусств (Кольцевая 49), детсады: №171, №80 №44. Кроме того, нельзя забывать и о детях, которые живут в десятке домов на улицах Максима Горького, Льва Толстого и Мира, а также

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По словам авторов петиции, открытие Центра представляет угрозу жизни и безопасности горожан и детей района, повлияет на качество жизни горожан и создаст риски для их здоровья и благополучия.

Горожане напомнили о недавних событиях в Белорецком районе, где двое бывших заключенных устроились на работу к местным фермерам, а потом ради денег убили своих работодателей, семейную пару. В петиции они попросили либо закрыть и перенести центр для бывших заключенных из этого места, либо переоборудовать его в школу или детсад, поскольку в районе их не хватает.

Почему не было общественных слушаний, возмущаются горожане, почему не спросили мнение людей, кто живет рядом. А под постом министра семьи сразу появились негативные комментарии.

— В этом дворе находится музыкальная школа, как отпускать детей одних? — пишет уфимка с ником Anastasia.

— Этот центр открылся в спальном районе где очень много семей с детьми, мы боимся за своих детей! — беспокоится Элина.

— Вы не можете ручаться за этих людей на 200%, так и не подселяйте к нам таких соседей. В нынешнее время и так страшно, а тут ещё и это, — высказалась Анна.

—Да, возможно, там есть те, кто исправился, но статистика говорит об обратном, это скорее исключение. Как теперь гулять с детьми, внуками, да и просто перед сном на свежем воздухе? Вы антинародные какие-то, — возмущается Лира.

После такого общественного резонанса городские власти решили провести встречу с местными жителями 20 декабря в администрации Орджоникидзевского района.


Мнение психолога: Реабилитация без социума невозможна

Психолог Алиса Курамшина рассмотрела ситуацию с точки зрения науки.

Полностью гарантировать безопасность невозможно, считает эксперт.

— Люди, вышедшие из мест лишения свободы, могут испытывать различные трудности при адаптации к обычной жизни, — говорит Алиса Курамшина. — Некоторые из них действительно готовы начать новую жизнь без правонарушений, однако у других могут сохраняться криминальные наклонности. Риск рецидива существует, хотя он варьируется в зависимости от личности, обстоятельств освобождения и условий реабилитации.

Реабилитационные центры создаются именно для того, чтобы снизить этот риск путем социальной поддержки, психологической помощи и обучения новым навыкам, напоминает психолог. Однако эффективность таких программ зависит от множества факторов, включая качество работы специалистов, индивидуальные особенности каждого бывшего осужденного и их готовность к изменениям.

— Опасения горожан вполне понятны. «Даже если вероятность насилия со стороны бывших заключенных невелика, родители склонны преувеличивать риски, так как инстинкт защиты ребенка является одним из самых сильных, — отмечает Алиса Курамшина.

Эксперт также отмечает, что осложняет ситуацию и то, что общественное мнение часто склонно рассматривать бывших преступников как потенциально опасных людей, независимо от их готовности к исправлению. «Это приводит к тому, что родители боятся, что их дети окажутся в зоне риска просто потому, что находятся поблизости от таких людей».

Мешает объективному восприятию отсутствие информации и эмоциональный резонанс, добавляет эксперт. Многие родители могут не иметь полного представления о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности в центре пробации. Недостаток информации порождает страх перед неизвестным. А страх перед насильственными преступлениями, такими как случай с Анваром Масалимовым, усиливает тревожность общества. Даже если такие случаи редки, они остаются в памяти и усиливают восприятие опасности.

Напомним, 19 декабря на свободу вышел уфимец Анвар Масалимов, который за свои 60 с лишним лет трижды совершал убийства: выходил на свободу и через короткое время вновь убивал.

— Резюмируя, можно сказать, что строительство подобных центров необходимо и они всегда будут находиться рядом с теми, кто будет недоволен таким соседством. Поскольку социальная реабилитация невозможна без самого социума, — приходит к выводу эксперт.
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