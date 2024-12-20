Башкирия обошла Татарстан в нацпроектах

Республика Башкортостан заняла третье место в рейтинге регионов России по реализации Национальных проектов по итогам 2024 года. Башкирия совсем немного обогнала Татарстан, который расположился на четвертой строчке итоговой таблицы. Разрыв между вечными визави составляет всего три тысячи баллов от «Медиалогии». С учетом того, что отрыв Московской области, занявшей вторую строчку после Москвы, от Башкирии составляет 13 тысяч баллов — разрыв Башкортостана от Татарстана покажется чисто символическим.