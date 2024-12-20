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Posted 20 декабря, 05:21

Published 20 декабря, 05:21

Modified 20 декабря, 05:21

Updated 20 декабря, 05:21

Башкортостан вошел в топ-3 регионов по реализации Нацпроектов

Башкирия обошла Татарстан в нацпроектах

20 декабря 2024, 05:21
Фото: 1MI.

Башкортостан вошел в топ-3 регионов по реализации Нацпроектов

«Медиалогия» подготовила рейтинг регионов России в контексте «национальные проекты» — знакомимся с ними и гордимся малой родиной в пятницу, 20 декабря.

Республика Башкортостан заняла третье место в рейтинге регионов России по реализации Национальных проектов по итогам 2024 года. Башкирия совсем немного обогнала Татарстан, который расположился на четвертой строчке итоговой таблицы. Разрыв между вечными визави составляет всего три тысячи баллов от «Медиалогии». С учетом того, что отрыв Московской области, занявшей вторую строчку после Москвы, от Башкирии составляет 13 тысяч баллов — разрыв Башкортостана от Татарстана покажется чисто символическим.

Как уже понятно, лидером списка оказалась Москва. Топ-5 замыкает Краснодарский край. Всего в рейтинг попали лучшие 20 субъектов РФ по работе над реализацией Нацпроектов.

Как Башкирия попала в топ-3

В Иглинском районе Башкортостана была открыта крупнейшая сельская школа, которая сможет принять 1 225 учеников. Об этом сообщил Радий Хабиров, глава региона. Вице-премьер Дмитрий Патрушев совместно с временно исполняющим обязанности премьер-министра Башкортостана Андреем Назаровым осмотрел процесс строительства Межвузовского студенческого городка Евразийского научного образовательного центра в Уфе. Этот проект осуществляется в рамках инициативы «Наука и университеты».

Кроме того, было отмечено, что за прошедший год количество самозанятых в регионе возросло на 34,7% благодаря поддержке бизнеса, предусмотренной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Первая группа туристов из Башкирии отправилась в Узбекистан в рамках республиканской программы «Башкирское долголетие. Туризм», которая осуществляется в рамках нацпроекта «Демография».

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