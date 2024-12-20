mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 14:01

Published 20 декабря, 14:01

Modified 20 декабря, 14:03

Updated 20 декабря, 14:03

Альтернативу майонезу предложили уфимцам

Альтернативу майонезу предложили уфимцам

20 декабря 2024, 14:01
Фото: 1MI.
Уфимский диетолог Регина Ахуньянова в пятницу, 20 декабря, рассказала UfaTime, чем домашний майонез полезнее того, что продаётся в супермаркетах

Так, домашний майонез не содержит консервантов, что делает его более безопасным для здоровья. Магазинные аналоги, как правило, включают консерванты, чтобы продлить срок годности, а также добавленный сахар или модифицированные крахмалы, которые не всегда полезны. Кроме того, в домашнем майонезе можно самостоятельно регулировать содержание соли и жира, подбирая пропорции под собственные предпочтения и диетические нужды. Например, можно использовать более лёгкие масла или полностью исключить сахар.

Однако стоит учитывать, что домашний майонез имеет более короткий срок хранения и требует свежих и качественных яиц, чтобы избежать риска заражения, например, сальмонеллой. При правильном приготовлении и использовании свежих ингредиентов домашний майонез — не только вкуснее, но и полезнее.

«Оливье» подорожал в Уфе на 20%
Узнать подробнее

Ранее Mkset выяснил «индекс оливье» в Башкирии — рассказываем, во сколько царь новогодних салатов обойдётся в 2024/25 году.

Читайте также:
Уфимцам назвали неожиданную пользу сыраУфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый годУфимские врачи назвали лекарство от старости
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Продукты#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Питание#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика