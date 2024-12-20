Альтернативу майонезу предложили уфимцам

Posted 20 декабря, 14:01
Published 20 декабря, 14:01
Modified 20 декабря, 14:03
Updated 20 декабря, 14:03
Так, домашний майонез не содержит консервантов, что делает его более безопасным для здоровья. Магазинные аналоги, как правило, включают консерванты, чтобы продлить срок годности, а также добавленный сахар или модифицированные крахмалы, которые не всегда полезны. Кроме того, в домашнем майонезе можно самостоятельно регулировать содержание соли и жира, подбирая пропорции под собственные предпочтения и диетические нужды. Например, можно использовать более лёгкие масла или полностью исключить сахар.
Однако стоит учитывать, что домашний майонез имеет более короткий срок хранения и требует свежих и качественных яиц, чтобы избежать риска заражения, например, сальмонеллой. При правильном приготовлении и использовании свежих ингредиентов домашний майонез — не только вкуснее, но и полезнее.
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