Альтернативу майонезу предложили уфимцам

Так, домашний майонез не содержит консервантов, что делает его более безопасным для здоровья. Магазинные аналоги, как правило, включают консерванты, чтобы продлить срок годности, а также добавленный сахар или модифицированные крахмалы, которые не всегда полезны. Кроме того, в домашнем майонезе можно самостоятельно регулировать содержание соли и жира, подбирая пропорции под собственные предпочтения и диетические нужды. Например, можно использовать более лёгкие масла или полностью исключить сахар.