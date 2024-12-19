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Posted 19 декабря, 17:20

Published 19 декабря, 17:20

Modified 19 декабря, 18:58

Updated 19 декабря, 18:58

Дефицит инсулина объяснили в Башкортостане

Звонок Путину спас жительницу Башкирии

19 декабря 2024, 17:20
Фото: Минздрав РБ.

Дефицит инсулина объяснили в Башкортостане

Башкирские чиновники «зашевелились» после вопроса на прямой линии Владимира Путина о лекарствах в регионе — сообщили в локальном Минздраве в четверг, 19 декабря.

Напомним, ранее жительница Башкирии смогла обратиться с вопросом к президенту — в прямом эфире женщина из Нефтекамска указала на то, что страдает диабетом и не может получить положенный ей инсулин. В ответ Путин пообещал «устранить сбои».

Путин ответил на вопрос о лекарствах из Башкирии
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Сразу после озвучивания проблемы руководство регионального Минздрава поручило решить вопрос горожанки. Врачи больницы, где та проходила лечение, оправдались, что женщина не посещала медучреждение с июля 2024 года, до этого препарат она получала исправно. Тем не менее пакет лекарств представители организации ей всё же занесли.

Минздрав Башкирии дополнительно заявил, что дефицита инсулина, положенного больным диабетом льготникам, в регионе нет. В аптеках РБ есть около 50 000 упаковок.

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