Звонок Путину спас жительницу Башкирии

Сразу после озвучивания проблемы руководство регионального Минздрава поручило решить вопрос горожанки. Врачи больницы, где та проходила лечение, оправдались, что женщина не посещала медучреждение с июля 2024 года, до этого препарат она получала исправно. Тем не менее пакет лекарств представители организации ей всё же занесли.