Жителям Башкирии удвоят выплаты

Posted 19 декабря, 17:13
Published 19 декабря, 17:13
Modified 19 декабря, 19:06
Updated 19 декабря, 19:06
В тексте предложения говорится об увеличении выплат для многодетных семей, однако не для всех, а лишь тех, где воспитываются более четырёх приёмных детей.
Согласно поправке, выплаты — они сейчас составляют от ₽10,1 тыс. до ₽12,1 тыс. — будут увеличены вдвое. До конца декабря проект будет проходить общественное обсуждение. Итоговое решение — за местными парламентариями. Число семей, которые воспитывают 4+ детей, в Минтруде Башкирии не уточнили.