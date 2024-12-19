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Posted 19 декабря, 17:13

Published 19 декабря, 17:13

Modified 19 декабря, 19:06

Updated 19 декабря, 19:06

Жителям Башкирии удвоят выплаты

Жителям Башкирии удвоят выплаты

19 декабря 2024, 17:13
Фото: 1MI.
С новой социальной инициативой выступил Минтруд региона в четверг, 19 декабря.

В тексте предложения говорится об увеличении выплат для многодетных семей, однако не для всех, а лишь тех, где воспитываются более четырёх приёмных детей.

Согласно поправке, выплаты — они сейчас составляют от ₽10,1 тыс. до ₽12,1 тыс. — будут увеличены вдвое. До конца декабря проект будет проходить общественное обсуждение. Итоговое решение — за местными парламентариями. Число семей, которые воспитывают 4+ детей, в Минтруде Башкирии не уточнили.

В Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000
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Ранее Mkset рассказывал о том, кому в Башкирии положены выплаты до ₽50 тысяч.

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