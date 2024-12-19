Женщины в Башкортостане испытывают тревогу перед ответом на незнакомые звонки

Posted 19 декабря, 10:03
Published 19 декабря, 10:03
Modified 19 декабря, 10:05
Updated 19 декабря, 10:05
Кроме того, уфимцы стали в два раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей. Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Телефонные звонки для общения используют преимущественно люди в возрасте 35-55 лет, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения.
Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. Более того, 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.
— В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря, — добавил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
В рамках исследования сервиса МТС Секретарь были опрошены респонденты из Башкортостана в возрасте от 18 до 54 лет и владеющие смартфонами.