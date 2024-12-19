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Posted 19 декабря, 10:03

Published 19 декабря, 10:03

Modified 19 декабря, 10:05

Updated 19 декабря, 10:05

Женщины в Башкортостане испытывают тревогу перед ответом на незнакомые звонки

Женщины в Башкортостане испытывают тревогу перед ответом на незнакомые звонки

19 декабря 2024, 10:03
Фото: МТС.
Женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%.

Кроме того, уфимцы стали в два раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей. Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Телефонные звонки для общения используют преимущественно люди в возрасте 35-55 лет, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. Более того, 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

— В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря, — добавил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

В рамках исследования сервиса МТС Секретарь были опрошены респонденты из Башкортостана в возрасте от 18 до 54 лет и владеющие смартфонами.

#Андрей Королев#Башкортостан
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