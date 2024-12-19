Женщины в Башкортостане испытывают тревогу перед ответом на незнакомые звонки

Кроме того, уфимцы стали в два раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей. Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Телефонные звонки для общения используют преимущественно люди в возрасте 35-55 лет, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения.