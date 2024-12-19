Заммэра Москвы Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

Posted 19 декабря, 14:42
Published 19 декабря, 14:42
Modified 19 декабря, 14:42
Updated 19 декабря, 14:42
По информации портала mos.ru, благодаря льготе на аренду земельного участка компания сможет направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов сообщил, что в Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01 процента от кадастровой стоимости. Для города это является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду ещё четырёх соседних участков. В результате компания сможет ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей.
Льгота предоставлена на 10 лет, и с предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарк должен ежегодно подтверждать свой статус, который даёт ему право пользоваться пониженной ставкой.
По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, завод, имеющий статус технопарка, арендует у города по льготной ставке пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Средства, сэкономленные на аренде, компания должна направить на собственное развитие: например, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, а также на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Завод находится в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Его история началась почти 100 лет назад с производства клёпаных котлов для котельных. В 1960 году предприятие переориентировалось на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор оно стало одним из ведущих предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его территории был создан технопарк, объединяющий семь предприятий из разных сфер деятельности.