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Posted 19 декабря, 14:42

Published 19 декабря, 14:42

Modified 19 декабря, 14:42

Updated 19 декабря, 14:42

Заммэра Москвы Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

Заммэра Москвы Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

19 декабря 2024, 14:42
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
На востоке Москвы расположен технопарк, получивший от городских властей льготу на аренду земли. Это предприятие специализируется на разработке и производстве средств автоматизации тепловых процессов в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях промышленности.

По информации портала mos.ru, благодаря льготе на аренду земельного участка компания сможет направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов сообщил, что в Москве действует широкий спектр мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01 процента от кадастровой стоимости. Для города это является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки. Такую льготу получил Московский завод тепловой автоматики для земельного участка площадью почти 0,1 гектара. Ранее предприятию были предоставлены аналогичные льготы на аренду ещё четырёх соседних участков. В результате компания сможет ежегодно экономить около 4,95 миллиона рублей.

Льгота предоставлена на 10 лет, и с предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды. Технопарк должен ежегодно подтверждать свой статус, который даёт ему право пользоваться пониженной ставкой.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, завод, имеющий статус технопарка, арендует у города по льготной ставке пять земельных участков общей площадью 1,6 гектара. Средства, сэкономленные на аренде, компания должна направить на собственное развитие: например, на ремонт зданий, модернизацию производственных мощностей, исследования и разработки, а также на обучение и повышение квалификации сотрудников.

Завод находится в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Его история началась почти 100 лет назад с производства клёпаных котлов для котельных. В 1960 году предприятие переориентировалось на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор оно стало одним из ведущих предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его территории был создан технопарк, объединяющий семь предприятий из разных сфер деятельности.

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