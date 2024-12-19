Заммэра Москвы Ефимов: Столичный технопарк получил льготу на аренду земли

Завод находится в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Его история началась почти 100 лет назад с производства клёпаных котлов для котельных. В 1960 году предприятие переориентировалось на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор оно стало одним из ведущих предприятий в области разработки и производства средств автоматизации тепловых процессов. За последние годы завод значительно расширил свою специализацию. На его территории был создан технопарк, объединяющий семь предприятий из разных сфер деятельности.