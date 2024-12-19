Замглавы Гострудинспекции Башкирии задержан за взятку

Posted 19 декабря, 07:41
Published 19 декабря, 07:41
Modified 19 декабря, 10:00
Updated 19 декабря, 10:00
По информации источника издания, 45-летний Салихов был задержан по делу о взятке в размере 50 000 рублей. Он подозревается в том, что якобы получил деньги за непроведение расследования несчастного случая на производстве. Подробности дела пока не раскрываются, однако источники «РБК Уфа» подтверждают факт задержания. Суд уже избрал меру пресечения для Салихова — ему запрещено осуществлять определенные действия до 16 февраля 2025 года.
Азамат Салихов имеет образование инженера, окончил Башкирский государственный аграрный университет. В своей карьере он прошел несколько этапов: с 2001 по 2003 год работал диспетчером в компании «Уфа-Восток-Сервис», а с августа 2003 года начал свою деятельность в Гострудинспекции Башкирии. За время работы он успел занять должность инспектора по охране труда, и в марте 2021 года был назначен заместителем руководителя инспекции.
UPD: Следком России по РБ прокомментировал, что в Уфе заместитель руководителя Госинспекции труда Республики обвиняется в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, в июне 2024 года обвиняемый через посредника получил 50 тысяч рублей от представителей одного из предприятий за то, чтобы не проводить расследование тяжелого несчастного случая на производстве, в результате которого работник получил травму руки и лишился пальца. Факт преступления был установлен сотрудниками УФСБ России по Башкортостану.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии разместили новый центр пробации заключённых.