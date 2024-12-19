Замглавы Гострудинспекции Башкирии задержан за взятку

UPD: Следком России по РБ прокомментировал, что в Уфе заместитель руководителя Госинспекции труда Республики обвиняется в получении взятки по части 3 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, в июне 2024 года обвиняемый через посредника получил 50 тысяч рублей от представителей одного из предприятий за то, чтобы не проводить расследование тяжелого несчастного случая на производстве, в результате которого работник получил травму руки и лишился пальца. Факт преступления был установлен сотрудниками УФСБ России по Башкортостану.