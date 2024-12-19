Забыла про лопату и боли в спине — научилась использовать противогололедный реагегент

Зима вносит свои коррективы: снег, который сначала радует, быстро превращается в наледь. Уборка вручную — сложная и не всегда эффективная задача. Именно поэтому на помощь приходят специальные средства — противогололедные реагенты. Они работают за счет химической реакции, которая разрушает лед или предотвращает его образование.