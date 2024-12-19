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Posted 19 декабря, 17:08

Published 19 декабря, 17:08

Modified 19 декабря, 19:10

Updated 19 декабря, 19:10

В Уфе сносят гипермаркет «Карусель»

В Уфе сносят гипермаркет «Карусель»

19 декабря 2024, 17:08
Фото: Яндекс Карты.
На месте объекта, служившего уфимцам годами, возведут новый ЖК — о начале демонтажа здания сообщили в четверг, 19 декабря, очевидцы.

Напомним, ритейлер X5 закрыл крупную суть магазинов «Карусель» ещё в 2023 году. Последний такой объект компании прекратил работать в феврале того же года.

Один из гипермаркетов «Карусели» был расположен в уфимском микрорайоне Сипайлово. Он открылся в 2015-м году и закрылся в феврале 2022 года. С тех пор здание никем не эксплуатировалось. По сообщениям очевидцев, в четверг, 19 декабря, на месте заметили спецтехнику, сносящую объект. Если рабочие проявят должное усердие, то могут справиться с задачей — расчистке земли под новую высотку — еще в текущем году.

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Ранее Mkset стало известно, что на этом месте собираются построить новый жилой комплекс. Между тем у местных жителей это решение восторга не вызвало.

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