В Уфе сносят гипермаркет «Карусель»

Posted 19 декабря, 17:08
Published 19 декабря, 17:08
Modified 19 декабря, 19:10
Updated 19 декабря, 19:10
Напомним, ритейлер X5 закрыл крупную суть магазинов «Карусель» ещё в 2023 году. Последний такой объект компании прекратил работать в феврале того же года.
Один из гипермаркетов «Карусели» был расположен в уфимском микрорайоне Сипайлово. Он открылся в 2015-м году и закрылся в феврале 2022 года. С тех пор здание никем не эксплуатировалось. По сообщениям очевидцев, в четверг, 19 декабря, на месте заметили спецтехнику, сносящую объект. Если рабочие проявят должное усердие, то могут справиться с задачей — расчистке земли под новую высотку — еще в текущем году.
Ранее Mkset стало известно, что на этом месте собираются построить новый жилой комплекс. Между тем у местных жителей это решение восторга не вызвало.