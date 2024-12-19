В Уфе сносят гипермаркет «Карусель»

Один из гипермаркетов «Карусели» был расположен в уфимском микрорайоне Сипайлово. Он открылся в 2015-м году и закрылся в феврале 2022 года. С тех пор здание никем не эксплуатировалось. По сообщениям очевидцев, в четверг, 19 декабря, на месте заметили спецтехнику, сносящую объект. Если рабочие проявят должное усердие, то могут справиться с задачей — расчистке земли под новую высотку — еще в текущем году.