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Posted 19 декабря, 12:42

Published 19 декабря, 12:42

Modified 19 декабря, 19:20

Updated 19 декабря, 19:20

В Уфе ребенок попал в больницу после прыжков на батуте

В Уфе ребенок попал в больницу после прыжков на батуте

19 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.
После посещения батутного центра в Уфе восьмилетняя девочка получила серьезную травму, сообщает в четверг, 19 декабря, источник МКset в скорой помощи.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в одном из популярных батутных центров в Уфе. После активных прыжков у девочки, по данным источника, был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. При этом интересен факт, что сразу после прыжков на батутах девочка не испытывала болей. Сильная боль в спине появилась лишь спустя сутки. В последствии чего девочку отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 12-летний ребенок получил серьезную травму позвоночника во время игры в развлекательном центре. Оказавшись на специальном стуле с подвижным механизмом, ребенок не удержался и упал, что привело к серьезным последствиям.

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