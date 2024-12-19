В Уфе ребенок попал в больницу после прыжков на батуте

По предварительным данным, несчастный случай произошел в одном из популярных батутных центров в Уфе. После активных прыжков у девочки, по данным источника, был диагностирован компрессионный перелом позвоночника. При этом интересен факт, что сразу после прыжков на батутах девочка не испытывала болей. Сильная боль в спине появилась лишь спустя сутки. В последствии чего девочку отвезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.