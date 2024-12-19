В Уфе раскрыли тайну символа Нового 2025 года

Posted 19 декабря, 07:28
Published 19 декабря, 07:28
Modified 19 декабря, 07:35
Updated 19 декабря, 07:35
Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском университете появилась уникальная змея — золотистый питон, выведенный заведующим учебно-научной зоологической лабораторией Александром Гладких. Мужчина самостоятельно занимался выхаживанием потомства. По словам представителей университета, с помощью народного голосования символу Нового 2025 года было дано имя Феликс.
Стоит отметить, что открытие нового террариума, где будет жить красавец Феликс, запланировано на февраль 2025 года.
Напомним, ранее обессиленное животное посетило деревню на территории национального парка «Башкирия» в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Один из местных жителей сделал удачный снимок хищника.