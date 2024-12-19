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Posted 19 декабря, 07:28

Published 19 декабря, 07:28

Modified 19 декабря, 07:35

Updated 19 декабря, 07:35

В Уфе раскрыли тайну символа Нового 2025 года

В Уфе раскрыли тайну символа Нового 2025 года

19 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
В столице Башкирии появился необычный житель, который быстро приобрел популярность в соцсетях, сообщает в четверг, 19 декабря, пресс-служба регионального вуза.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском университете появилась уникальная змея — золотистый питон, выведенный заведующим учебно-научной зоологической лабораторией Александром Гладких. Мужчина самостоятельно занимался выхаживанием потомства. По словам представителей университета, с помощью народного голосования символу Нового 2025 года было дано имя Феликс.

Фото: УУНиТ
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Стоит отметить, что открытие нового террариума, где будет жить красавец Феликс, запланировано на февраль 2025 года.

Напомним, ранее обессиленное животное посетило деревню на территории национального парка «Башкирия» в Бурзянском районе Республики Башкортостан. Один из местных жителей сделал удачный снимок хищника.

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