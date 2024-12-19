В Уфе раскрыли тайну символа Нового 2025 года

Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском университете появилась уникальная змея — золотистый питон, выведенный заведующим учебно-научной зоологической лабораторией Александром Гладких. Мужчина самостоятельно занимался выхаживанием потомства. По словам представителей университета, с помощью народного голосования символу Нового 2025 года было дано имя Феликс.