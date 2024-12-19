В Уфе эвакуируют лицей

По информации очевидцев, учебное заведение, расположенное в районе Зеленой рощи, было оперативно эвакуировано. На улицу массово вышли ученики и сотрудники лицея, что вызвало заметное беспокойство среди родителей и местных жителей. По данным источников Mkset, причиной эвакуации стало якобы письмо с угрозами, поступившее на электронную почту учреждения.