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Posted 19 декабря, 04:27

Published 19 декабря, 04:27

Modified 19 декабря, 07:54

Updated 19 декабря, 07:54

В Уфе эвакуируют лицей

В Уфе эвакуируют лицей

19 декабря 2024, 04:27
Фото: mkset.ru.
В столице Башкирии в четверг, 19 декабря, лицей №5 оказался в центре внимания после сообщения о возможной угрозе, сообщают очевидцы в соцсетях.
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По информации очевидцев, учебное заведение, расположенное в районе Зеленой рощи, было оперативно эвакуировано. На улицу массово вышли ученики и сотрудники лицея, что вызвало заметное беспокойство среди родителей и местных жителей. По данным источников Mkset, причиной эвакуации стало якобы письмо с угрозами, поступившее на электронную почту учреждения.

— Я пришел в школу с опозданием, а тут всех на улицу выводят. Сначала не понял, что произошло, — делится впечатлениями один из учеников лицея.

На момент написания материала, официальных комментариев от правоохранительных органов и спецслужб не поступало.

Видео: mkset.ru.

Как ранее сообщал Mkset, в центре столицы Башкирии эвакуировали учеников лицея № 21 из-за возгорания в одном из кабинетов.

Лицей эвакуировали в Уфе
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