В Уфе эвакуируют лицей

Posted 19 декабря, 04:27
Published 19 декабря, 04:27
Modified 19 декабря, 07:54
Updated 19 декабря, 07:54
По информации очевидцев, учебное заведение, расположенное в районе Зеленой рощи, было оперативно эвакуировано. На улицу массово вышли ученики и сотрудники лицея, что вызвало заметное беспокойство среди родителей и местных жителей. По данным источников Mkset, причиной эвакуации стало якобы письмо с угрозами, поступившее на электронную почту учреждения.
— Я пришел в школу с опозданием, а тут всех на улицу выводят. Сначала не понял, что произошло, — делится впечатлениями один из учеников лицея.
На момент написания материала, официальных комментариев от правоохранительных органов и спецслужб не поступало.
Как ранее сообщал Mkset, в центре столицы Башкирии эвакуировали учеников лицея № 21 из-за возгорания в одном из кабинетов.