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Posted 19 декабря, 17:09

Published 19 декабря, 17:09

Modified 19 декабря, 19:09

Updated 19 декабря, 19:09

В Башкирии водитель катал привязанных детей

В Башкирии водитель катал привязанных детей

19 декабря 2024, 17:09
Фото: Ufa_rb/Telegram, ГАИ РБ.
Жителя Башкортостана привлекли к ответственности за опасное детское развлечение — отчиталась региональная ГАИ в четверг, 19 декабря.

Видео нарушения, снятое очевидцем, «гаишники» заметили в соцсетях. На кадрах было видно, как двое детей едут по заснеженной дороге, зацепившись за отечественную «семёрку».

Транспортное средство и личность водителя быстро удалось остановить. Им оказался 23-летний молодой человек. Несмотря на оправдание о том, что «своих знакомых» он катал на небольшой скорости, на водителя составили протокол. Нарушение — есть нарушение: юридически, его товарищи — пассажиры транспорта.

Видео: Ufa_rb/Telegram, ГАИ РБ.
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