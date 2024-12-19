В Башкирии водитель катал привязанных детей

Posted 19 декабря, 17:09
Published 19 декабря, 17:09
Modified 19 декабря, 19:09
Updated 19 декабря, 19:09
Видео нарушения, снятое очевидцем, «гаишники» заметили в соцсетях. На кадрах было видно, как двое детей едут по заснеженной дороге, зацепившись за отечественную «семёрку».
Транспортное средство и личность водителя быстро удалось остановить. Им оказался 23-летний молодой человек. Несмотря на оправдание о том, что «своих знакомых» он катал на небольшой скорости, на водителя составили протокол. Нарушение — есть нарушение: юридически, его товарищи — пассажиры транспорта.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе задержали автолюбителей, устроивших дрифт под окнами многоэтажки.