В Башкирии водитель катал привязанных детей

Транспортное средство и личность водителя быстро удалось остановить. Им оказался 23-летний молодой человек. Несмотря на оправдание о том, что «своих знакомых» он катал на небольшой скорости, на водителя составили протокол. Нарушение — есть нарушение: юридически, его товарищи — пассажиры транспорта.