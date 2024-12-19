В Башкирии повысят зарплаты

Так, с 2025 года получать работники казённых учреждений будут на 18,5% больше. Кроме того, к 2027 году российские власти намерены «добить» эту сумму ежемесячного довольствия до ₽70 тысяч. Как указали в Минфине РФ, средний уровень зарплаты на 2025 год у чиновников и сотрудников государственных организаций составляет ₽52,4 тыс.