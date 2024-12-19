mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 17:16

Published 19 декабря, 17:16

Modified 19 декабря, 18:59

Updated 19 декабря, 18:59

В Башкирии повысят зарплаты

В Башкирии повысят зарплаты

19 декабря 2024, 17:16
Фото: 1MI.
В Башкортостане вслед за федеральными поправками изменят размеры заработной платы бюджетникам — об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Минфине РФ.

Так, с 2025 года получать работники казённых учреждений будут на 18,5% больше. Кроме того, к 2027 году российские власти намерены «добить» эту сумму ежемесячного довольствия до ₽70 тысяч. Как указали в Минфине РФ, средний уровень зарплаты на 2025 год у чиновников и сотрудников государственных организаций составляет ₽52,4 тыс.

В Башкирии вводят новый МРОТ с 1 января
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии с 1 января 2025 года введут новый минимальный размер оплаты труда.

Читайте также:
В Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000Казань нравится богатым больше УфыИномарки рухнули на 11% в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Зарплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика