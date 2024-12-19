В Башкирии поставили 7000 сотовых вышек

Всего за пять лет в Башкирии поставили более 7`000 вышек, 2`000 из них в 2024 году. Однако, как ранее сообщал Mkset, не все жители Башкортостана рады таким шагам в сторону будущего. Жители села Ташбулатово, например, прославились как активные борцы с 5G-излучением: в октябре 2024 года одна из компаний-провайдеров обнаружила свою вышку поваленной, так как местные открутили крепежные болты. Ещё ранее жители того же села воспользовались «дедовским» методом, снеся вышку трактором.