В Башкирии поставили 7000 сотовых вышек

Posted 19 декабря, 06:55
Published 19 декабря, 06:55
Modified 19 декабря, 07:38
Updated 19 декабря, 07:38
Радий Хабиров отметил, что процесс осовременения Башкирии продолжается — на трассе от Архангельского до Инзера начала появляться сотовая связь. По плану, до конца этого года на участке установят шесть сотовых вышек, в следующем — еще пять.
Всего за пять лет в Башкирии поставили более 7`000 вышек, 2`000 из них в 2024 году. Однако, как ранее сообщал Mkset, не все жители Башкортостана рады таким шагам в сторону будущего. Жители села Ташбулатово, например, прославились как активные борцы с 5G-излучением: в октябре 2024 года одна из компаний-провайдеров обнаружила свою вышку поваленной, так как местные открутили крепежные болты. Ещё ранее жители того же села воспользовались «дедовским» методом, снеся вышку трактором.
Также в октябре 2024 мэра Уфы Ратмира Мавлиева завалили требованиями перестать пичкать город «излучалками». Между тем, приглашенный эксперт объяснил Mkset, что увеличение числа мобильных станций — показатель роста спроса на качественную связь. Также эксперт рассказал, какой вред на самом деле несут сотовые вышки.