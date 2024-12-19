Уфимцы просят Путина отселить уголовников

Однако уфимцы идею ресоциализации зэков не оценили. Все дело в том, что проект решили реализовывать прямо в центре города — на улице Кольцевой, в доме 47Б. В этом районе, как отмечают местные жители, проживает много молодых семей, работают центры для подростков, расположены детсадики и школы. Соседство детей и подростков с недавно освобожденными уголовниками уфимцы считают категорически неприемлемыми. Грозятся даже обратиться к президенту России Владимиру Путину: