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Posted 19 декабря, 08:53

Published 19 декабря, 08:53

Modified 19 декабря, 09:08

Updated 19 декабря, 09:08

Уфимцы просят Путина отселить уголовников

Уфимцы просят Путина отселить уголовников

19 декабря 2024, 08:53
Фото: Пресс-служба Кремля.
Открытие центра пробации для бывших заключенных в Уфе обернулось настоящим скандалом среди местных жителей в четверг, 19 декабря.

Напомним, что в Уфе запустили пилотный проект центра пробации бывших заключенных. По задумке, люди, которым некуда идти после отсидки, смогут жить в центре до 11 месяцев, где им предоставят бесплатную помощь психологов, профориентологов, а также эзкам помогут найти работу и влиться в общество.

Однако уфимцы идею ресоциализации зэков не оценили. Все дело в том, что проект решили реализовывать прямо в центре города — на улице Кольцевой, в доме 47Б. В этом районе, как отмечают местные жители, проживает много молодых семей, работают центры для подростков, расположены детсадики и школы. Соседство детей и подростков с недавно освобожденными уголовниками уфимцы считают категорически неприемлемыми. Грозятся даже обратиться к президенту России Владимиру Путину:

— В настоящее время люди стихийно организуются, пишут обращения, собираются обратиться на горячую линию Путину, обращаются к Хабирову. Прошу принять решение о переносе центра в другой район, где это не вызовет такого социального напряжения и недовольства населения, — пишет уфимка в комментариях под постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
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Местные отметили, что власти сначала должны были выслушать мнение общественности, прежде чем отправлять убийц и насильников на социализацию в спальный район:

— Вы должны были понимать реакцию населения, необходимо было провести общественные слушания, как минимум
— Никто разъяснительную работу не проводил с населением, в городе есть и другие заброшенные и полузаброшенные здания на окраине и в промзоне, выбрав которые можно было обойтись без недовольства населения. Просим перенести центр в другое место, — обращаются уфимцы к местной власти.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет в формате «Итогов года». Уфимцы грозят местным властям поднять вопрос на федеральном уровне, в случае отсутствия ответа на переживания о безопасности здоровья и жизни населения из-за подобного соседства.

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