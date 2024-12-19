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Posted 19 декабря, 07:31

Published 19 декабря, 07:31

Modified 19 декабря, 08:17

Updated 19 декабря, 08:17

Уфимцев на весь день оставили без воды

Уфимцев на весь день оставили без воды

19 декабря 2024, 07:31
Жители Кировского района Уфы весь световой день проведут без важного коммунального ресурса, сообщили в администрации в четверг, 19 декабря.
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Сразу несколько уфимских улиц останутся без водоснабжения в четверг, 19 декабря, с 10:00 до 20:00.

  • Жилые дома на улице Авроры, №25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 27/1;
  • Дома на улице Батырской №8/2, 14/2;
  • Торговое помещение на улице Батырской, дом 14/3;
  • Телеканал «Вся Уфа» на улице Авроры, 25.

Воду отключат из-за ремонтных работ — замены запорной арматуры.

Замена запорной арматуры — это процесс удаления старых или неисправных запорных устройств (таких как клапаны, краны или задвижки) и установки новых. Запорная арматура используется для регулирования или прекращения потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.

Процесс замены включает в себя:

  • Оценка состояния: Проверка работоспособности и состояния арматуры.
  • Отключение системы: Прекращение подачи жидкости или газа, чтобы избежать утечек.
  • Демонтаж: Удаление старой арматуры.
  • Установка новой: Монтаж нового устройства с соблюдением всех технологических требований.
  • Тестирование: Проверка работоспособности после замены.

Замена запорной арматуры важна для обеспечения надежности и безопасности работы трубопроводных систем.

Ранее Mkset сообщил, что Хабиров дал нагоняй МинЖКХ за некачественное выполнение зимних обязанностей, а также в одной из уфимских многоэтажек произошел удивительный случай: жилой дом превратился в общественную баню.

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