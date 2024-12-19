Уфимцев на весь день оставили без воды

Posted 19 декабря, 07:31
Published 19 декабря, 07:31
Modified 19 декабря, 08:17
Updated 19 декабря, 08:17
Сразу несколько уфимских улиц останутся без водоснабжения в четверг, 19 декабря, с 10:00 до 20:00.
Воду отключат из-за ремонтных работ — замены запорной арматуры.
Замена запорной арматуры — это процесс удаления старых или неисправных запорных устройств (таких как клапаны, краны или задвижки) и установки новых. Запорная арматура используется для регулирования или прекращения потока жидкостей и газов в трубопроводных системах.
Процесс замены включает в себя:
Замена запорной арматуры важна для обеспечения надежности и безопасности работы трубопроводных систем.
Ранее Mkset сообщил, что Хабиров дал нагоняй МинЖКХ за некачественное выполнение зимних обязанностей, а также в одной из уфимских многоэтажек произошел удивительный случай: жилой дом превратился в общественную баню.