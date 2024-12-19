Уфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый год

Posted 19 декабря, 13:34
Published 19 декабря, 13:34
Modified 19 декабря, 19:19
Updated 19 декабря, 19:19
Как известно, в мандаринах содержится кислота, которая не несёт вреда для большинства людей, однако вещество раздражает слизистую желудка — для людей с заболеваниями ЖКТ это может быть опасным и вызвать обострение недугов.
Немало людей также страдает от другого диагноза. Так, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хронический недуг, при котором соляная кислота желудочного сока наносит вред слизистой пищеводу. Пациентам с такой патологией также противопоказаны цитрусовые — они могут вызвать у страдающих от ГЭРБ сильную изжогу.