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Posted 19 декабря, 13:34

Published 19 декабря, 13:34

Modified 19 декабря, 19:19

Updated 19 декабря, 19:19

Уфимцам рассказали о неожиданном вреде мандаринов

Уфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый год

19 декабря 2024, 13:34
Фото: 1MI.

Уфимцам рассказали о неожиданном вреде мандаринов

Один из атрибутов главного праздника зимы противопоказан многим людям — рассказала порталу UfaTime в четверг, 19 декабря, гастроэнтеролог Эльвира Белева.

Как известно, в мандаринах содержится кислота, которая не несёт вреда для большинства людей, однако вещество раздражает слизистую желудка — для людей с заболеваниями ЖКТ это может быть опасным и вызвать обострение недугов.

Немало людей также страдает от другого диагноза. Так, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хронический недуг, при котором соляная кислота желудочного сока наносит вред слизистой пищеводу. Пациентам с такой патологией также противопоказаны цитрусовые — они могут вызвать у страдающих от ГЭРБ сильную изжогу.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские врачи развеяли миф о «безопасной» дозе алкоголя.

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