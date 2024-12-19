Уфимский расчленитель возвращается домой

Анвар Масалимов — 63-летний маньяк, который провел половину своей жизни в тюрьме за убийства, выходит на свободу. Первой жертвой уфимского маньяка в далеком 1980 году стал его собутыльник: Масалимов во время застолья зарезал товарища, у которого гостил во время командировки в городе Чайковский под Пермью, за что отправился в колонию на 15 лет.