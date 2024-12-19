Уфимский расчленитель возвращается домой

Posted 19 декабря, 09:14
Published 19 декабря, 09:14
Modified 19 декабря, 09:38
Updated 19 декабря, 09:38
Анвар Масалимов — 63-летний маньяк, который провел половину своей жизни в тюрьме за убийства, выходит на свободу. Первой жертвой уфимского маньяка в далеком 1980 году стал его собутыльник: Масалимов во время застолья зарезал товарища, у которого гостил во время командировки в городе Чайковский под Пермью, за что отправился в колонию на 15 лет.
Второе убийство Масалимов совершил вскоре после выхода по УДО из тюрьмы. В 1991 году мужчина в пьяном угаре убил пенсионера, который приютил зэка в Томской области. Труп Масалимов расчленил и попытался сжечь в печке. На суде мужчина свою вину не признал, ссылаясь на амнезию из-за алкоголя, но Фемида решила отправить убийцу на смертную казнь.
В течение шести лет Масалимов ожидал смертной казни и заваливал тогдашнего президента России Бориса Ельцина прошениями о помиловании. Из-за моратория на смертную казнь, в 1998 году маньяку поменяли меру пресечения на пожизненный срок. В 2008 году, из-за ранних изменений уголовного кодекса, Масалимову вновь удалось добиться смягчения наказания — он вышел из тюрьмы в 2018 году.
Однако на свободе маньяк пробыл недолго. Во время домашней вечеринки, Масалимов вновь зарезал своего собутыльника, за что отправился в уже привычные для него места ещё на пять лет.
Как выяснил Mkset, уфимская общественность оказалась шокирована и недовольна освобождением маньяка:
— Этот человек серийный убийца. Сколько лет он провел в колонии, а все равно убивает, когда выходит. Никакого понимания, искупления и осознания. Где гарантии, что он опять не прирежет кого-нибудь, когда выйдет? Такие люди должны быть изолированы от общества, — поделился с Mkset мыслями об освобождении Масалимова местный житель.
Как ранее сообщил Mkset, открытие центра пробации для бывших заключенных в Уфе обернулось скандалом. Дело в том, что здание центра расположенного в спальном районе города. По задумке, недавно освобожденные смогут жить в центре до 11 месяцев, проходя бесплатных психологов и профоринтологов и налаживая социальные связи.
Серийный убийца Масалимов, например, тоже может переехать в данный центр — за десятилетия в тюрьме его профнавыки и социальные связи явно были утрачены. Местное население уже грозится обратиться к президенту Путину, чтобы серийные убийцы не жили по соседству с детсадами и школами.