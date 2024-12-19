Считающая бойцов СВО идиотами женщина выступит в Уфе

Ирина Хакамада — известная российская общественная деятельница и коуч, которая в последние годы активно высказывается по поводу текущих событий в стране. По данным из открытых источников, в 2022 году она привлекла внимание общественности своими заявлениями о поддержке Украины и резкими высказываниями о российских военнослужащих. На вопрос журналиста о знакомых, которых мобилизовали, Хакамада ответила: «Нет, у меня нет, мои знакомые не идиоты». Эти слова стали поводом для критики со стороны многих граждан.