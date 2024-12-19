Считающая бойцов СВО идиотами женщина выступит в Уфе

Posted 19 декабря, 08:40
Published 19 декабря, 08:40
Modified 19 декабря, 08:49
Updated 19 декабря, 08:49
Жительница Уфы Екатерина не осталась равнодушной к анонсу мероприятия и оставила комментарий под постом мэрии в социальных сетях.
— Хотелось бы узнать, почему в Уфе разрешают выступление Ирины Хакамады??? Ярой противницы СВО, назвавшей наших военнослужащих идиотами, — пишет уфимка. Этот вопрос вызвал бурное обсуждение среди горожан и пользователей соцсетей.
Ирина Хакамада — известная российская общественная деятельница и коуч, которая в последние годы активно высказывается по поводу текущих событий в стране. По данным из открытых источников, в 2022 году она привлекла внимание общественности своими заявлениями о поддержке Украины и резкими высказываниями о российских военнослужащих. На вопрос журналиста о знакомых, которых мобилизовали, Хакамада ответила: «Нет, у меня нет, мои знакомые не идиоты». Эти слова стали поводом для критики со стороны многих граждан.
Мастер-класс под названием «Эмоциональный капитал. Как эмоции превратить в доход» (18+) пройдет в «Тинькофф Холл» 20 февраля 2025 года. В администрации Уфы пояснили, что мероприятие является коммерческим и организатор несет полную ответственность за его проведение. Они также напомнили о праве граждан защищать свои интересы через суд согласно закону о защите прав потребителей.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе крытый каток не появился в положенный срок из-за невыполненных обязательств.