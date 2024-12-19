Самый опасный новогодний продукт назвали уфимцам

Posted 19 декабря, 17:16
Published 19 декабря, 17:16
Modified 19 декабря, 19:04
Updated 19 декабря, 19:04
Речь, конечно же, идёт о майонезе — этот коварный соус добавляют в огромных количествах в большую часть новогодних блюд. Как в салаты, так и в некоторые бутерброды, а кто-то не может обойтись без майонеза и поедая горячие блюда.
Тем, кто не хочет после праздников увидеть на весах совсем не те цифры, какие планировалось, и покупать джинсы на размер больше следует себя разумно ограничивать — майонез добавляет в блюда много лишних калорий. Кроме того, эта добавка может спровоцировать вздутие живота. К слову, куда полезнее будет приготовить домашний майонез, который в разы лучше для талии, чем «магазинные».
Ранее Mkset рассказывал о том, какой вред может нести другой важный атрибут новогоднего стола — мандарины.