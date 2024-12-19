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Posted 19 декабря, 17:16

Published 19 декабря, 17:16

Modified 19 декабря, 19:04

Updated 19 декабря, 19:04

Уфимцам раскрыли секрет стройности после каникул

Самый опасный новогодний продукт назвали уфимцам

19 декабря 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцам раскрыли секрет стройности после каникул

Уфимский терапевт и диетолог Регина Ахуньянова в четверг, 19 декабря, назвала порталу UfaTime популярную добавку, последствия злоупотребления которым могут тяжело аукнуться многим горожанам.
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Речь, конечно же, идёт о майонезе — этот коварный соус добавляют в огромных количествах в большую часть новогодних блюд. Как в салаты, так и в некоторые бутерброды, а кто-то не может обойтись без майонеза и поедая горячие блюда.

Тем, кто не хочет после праздников увидеть на весах совсем не те цифры, какие планировалось, и покупать джинсы на размер больше следует себя разумно ограничивать — майонез добавляет в блюда много лишних калорий. Кроме того, эта добавка может спровоцировать вздутие живота. К слову, куда полезнее будет приготовить домашний майонез, который в разы лучше для талии, чем «магазинные».

Уфимцам придётся воздержаться от мандаринов в Новый год
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Ранее Mkset рассказывал о том, какой вред может нести другой важный атрибут новогоднего стола — мандарины.

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