Самый опасный новогодний продукт назвали уфимцам

Тем, кто не хочет после праздников увидеть на весах совсем не те цифры, какие планировалось, и покупать джинсы на размер больше следует себя разумно ограничивать — майонез добавляет в блюда много лишних калорий. Кроме того, эта добавка может спровоцировать вздутие живота. К слову, куда полезнее будет приготовить домашний майонез, который в разы лучше для талии, чем «магазинные».