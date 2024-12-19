Самолет SSJ потерял давление по пути в Уфу

Posted 19 декабря, 11:55
Published 19 декабря, 11:55
Modified 19 декабря, 11:57
Updated 19 декабря, 11:57
Самолёт модели «Superjet 100» авиакомпании «Азимут» вышел из строя во время выполнения рейса из Красноярска в Уфу. Борт вылетел в Башкирию утром в среду, 18 декабря. Почти сразу, в небе над Новосибирской области, пилотов побеспокоила система безопасности полёта. В кабине самолёта загорелась лампочка индикации низкого давления в гидросистеме. Пилотам пришлось выполнить все предписания, чтобы спасти борт и пассажиров.
На борту самолета SSJ-100 установлены уникальные гидравлические системы, произведенные компанией Parker-Hannifin Corporation.
Гидравлическая система самолета Superjet 100 является замкнутой, что означает, что ее давление не зависит от двигателя. Три гидравлических бака размещены позади ниши основных стоек шасси и в заднем техническом отсеке. Каждый из этих баков разделен на две камеры: одну для газа (азота) и другую для гидравлической жидкости. Объем используемой жидкости составляет 73 литра.
Эта гидравлическая система предназначена для управления функционированием шасси, включая его уборку и выпуск, а также поворот передней стойки шасси, торможение колес основных стоек и управление механизацией (включая элероны, высотный и рулевой на направления, интерцепторы, тормозные щитки и реверс двигателя).