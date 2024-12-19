Самолет SSJ потерял давление по пути в Уфу

Гидравлическая система самолета Superjet 100 является замкнутой, что означает, что ее давление не зависит от двигателя. Три гидравлических бака размещены позади ниши основных стоек шасси и в заднем техническом отсеке. Каждый из этих баков разделен на две камеры: одну для газа (азота) и другую для гидравлической жидкости. Объем используемой жидкости составляет 73 литра.