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Posted 19 декабря, 11:55

Published 19 декабря, 11:55

Modified 19 декабря, 11:57

Updated 19 декабря, 11:57

Самолет SSJ потерял давление по пути в Уфу

Самолет SSJ потерял давление по пути в Уфу

19 декабря 2024, 11:55
Фото: mkset.ru.
Пилотам в полёте пришлось повозиться с уникальной гидравлической системой отечественного авиалайнера, сообщает в четверг, 19 декабря, Telegram-канал «АвиаИнцидент».
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Самолёт модели «Superjet 100» авиакомпании «Азимут» вышел из строя во время выполнения рейса из Красноярска в Уфу. Борт вылетел в Башкирию утром в среду, 18 декабря. Почти сразу, в небе над Новосибирской области, пилотов побеспокоила система безопасности полёта. В кабине самолёта загорелась лампочка индикации низкого давления в гидросистеме. Пилотам пришлось выполнить все предписания, чтобы спасти борт и пассажиров.

На борту самолета SSJ-100 установлены уникальные гидравлические системы, произведенные компанией Parker-Hannifin Corporation.

Гидравлическая система самолета Superjet 100 является замкнутой, что означает, что ее давление не зависит от двигателя. Три гидравлических бака размещены позади ниши основных стоек шасси и в заднем техническом отсеке. Каждый из этих баков разделен на две камеры: одну для газа (азота) и другую для гидравлической жидкости. Объем используемой жидкости составляет 73 литра.

Эта гидравлическая система предназначена для управления функционированием шасси, включая его уборку и выпуск, а также поворот передней стойки шасси, торможение колес основных стоек и управление механизацией (включая элероны, высотный и рулевой на направления, интерцепторы, тормозные щитки и реверс двигателя).

Рейс из Красноярска благополучно сел в Уфе.

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