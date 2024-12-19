Пятеро судей лишились работы в Башкирии

Posted 19 декабря, 17:01
Published 19 декабря, 17:01
Modified 19 декабря, 19:14
Updated 19 декабря, 19:14
Так, в ходе заседания были рассмотрены ряд заявлений на увольнение — поступили они от служителей Фемиды, заседавших в Верховном суде Башкирии, Нефтекамском горсуде и участке мирового судьи №12. Всего — от пятерых человек.
Коллегия удовлетворила документы и отправила в отставку судей. Причины их решений проститься с должностями не раскрываются. Вместе с этим по итогам совещания было объявлено о новых вакансиях в судах Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии покинул свой пост глава администрации Калтасинского района.