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Posted 19 декабря, 17:01

Published 19 декабря, 17:01

Modified 19 декабря, 19:14

Updated 19 декабря, 19:14

В Башкирии прекратили полномочия пяти судей

Пятеро судей лишились работы в Башкирии

19 декабря 2024, 17:01
Фото: 1MI.

В Башкирии прекратили полномочия пяти судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Башкортостана в четверг, 19 декабря, провела очередное заседание — о его итогах отчиталась пресс-служба органа власти.

Так, в ходе заседания были рассмотрены ряд заявлений на увольнение — поступили они от служителей Фемиды, заседавших в Верховном суде Башкирии, Нефтекамском горсуде и участке мирового судьи №12. Всего — от пятерых человек.

Коллегия удовлетворила документы и отправила в отставку судей. Причины их решений проститься с должностями не раскрываются. Вместе с этим по итогам совещания было объявлено о новых вакансиях в судах Башкортостана.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии покинул свой пост глава администрации Калтасинского района.

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